Nórsky rekordér oznámil koniec: Málokto chápe, čím všetkým som si musel prejsť

Nór patrí už niekoľko rokov k najvýraznejším postavám severskej kombinácie.

Je osemnásobný majster sveta, päťkrát sa stal celkovým víťazom Svetového pohára a je aj rekordér v počte výhier v pretekoch SP, aktuálne ich má na konte 76. Vo svojej zbierke úspechov mu však chýba zlato zo ZOH.

"Musel by som podstúpiť ešte väčšiu obetu a neviem, či by to moje telo vydržalo," citoval magazín Nordic rozhodnutie Riibera nepredĺžiť si kariéru do budúcoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Crohnova choroba oslabuje imunitný systém a je nevyliečiteľná.