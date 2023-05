Jánošík, Tatry, vlk aj panda. V čom čelia slovenskí brankári súperom?

"Dva-tri roky som to mal ako koníček, ale od roku 1999 ma to živí. Po triumfe na olympiáde v Nagane vypukol v Česku boom," hovorí Korál. Na majstrovstvách sveta chytá v maske z jeho tvorivej dielne aj český brankár Šimon Hrubec.

"Dodávam masky do celej Európy aj za oceán. Pavel Francouz vyhral v nej v minulej sezóne s Coloradom Avalanche Stanley Cup. Každá maska je osobitá. Niektorí brankári nechajú výber motívov na mňa, iní majú celkom konkrétnu predstavu.

Ten štýl sa stále zdokonaľuje. Teraz je to naozaj o detailoch, keďže sa veľmi sa sleduje, kto v akej maske chytá, čo si dal na ňu namaľovať," vysvetľuje Korál a priznáva pri sledovaní hokeja pociťuje profesionálnu deformáciu.

"Samozrejme, že sa dívam na puk, ale keď je záber na brankára, všímam si, akú má masku. A neplatí to len o hokeji. Kdekoľvek som a čokoľvek zbadám, rozmýšľam, či by sa to mohlo dobre namaľovať na masku," dodáva s úsmevom.