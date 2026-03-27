Po dvoch minútach prišiel horor. Írskeho útočníka už prepustili z nemocnice

Írskeho futbalového útočníka Sammieho Szmodicsa v piatok prepustili z nemocnice v Prahe po tom, čo vo štvrtkovom zápase semifinále baráže MS 2026 proti domácemu Česku upadol do bezvedomia.
K nepríjemnému momentu došlo v nadstavenom čase predĺženia, keď sa zrazil s domácim obrancom Štěpánom Chaloupkom.
Szmodics, ktorý sa na ihrisko dostal iba dve minúty predtým ako striedajúci hráč, po zrážke spadol na trávnik a následne ho zdravotnícky personál niekoľko minút ošetroval.
Po prevoze do nemocnice absolvoval vyšetrenia. Szmodics sa v piatok na sociálnych sieťach poďakoval zdravotníkom, ktorí „konali rýchlo, aby mu pomohli“.
V rekonvalescencii bude pokračovať pod dohľadom lekárskych tímov v Írsku a vo svojom klube Derby County.
Domáci Česi po remíze 2:2 v riadnom hracom čase a predĺžení napokon zvíťazili nad Írskom 4:3 v jedenástkovom rozstrele a postúpili do finále D-vetvy európskej baráže MS 2026.
V súboji o miestenku na svetový šampionát privítajú v utorok na Letnej Dánsko.