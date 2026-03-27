Po dvoch minútach prišiel horor. Írskeho útočníka už prepustili z nemocnice

Sammie Szmodics. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. mar 2026 o 18:04
ShareTweet0

V semifinále baráže MS 2026 proti domácemu Česku upadol do bezvedomia.

Írskeho futbalového útočníka Sammieho Szmodicsa v piatok prepustili z nemocnice v Prahe po tom, čo vo štvrtkovom zápase semifinále baráže MS 2026 proti domácemu Česku upadol do bezvedomia.

K nepríjemnému momentu došlo v nadstavenom čase predĺženia, keď sa zrazil s domácim obrancom Štěpánom Chaloupkom.

Szmodics, ktorý sa na ihrisko dostal iba dve minúty predtým ako striedajúci hráč, po zrážke spadol na trávnik a následne ho zdravotnícky personál niekoľko minút ošetroval.

Po prevoze do nemocnice absolvoval vyšetrenia. Szmodics sa v piatok na sociálnych sieťach poďakoval zdravotníkom, ktorí „konali rýchlo, aby mu pomohli“.

Z hráča Premier League spravil náhradníka. Dôchodca z Kladna môže priviesť Česko na MS
Súvisiaci článok
Z hráča Premier League spravil náhradníka. Dôchodca z Kladna môže priviesť Česko na MS

V rekonvalescencii bude pokračovať pod dohľadom lekárskych tímov v Írsku a vo svojom klube Derby County.

Domáci Česi po remíze 2:2 v riadnom hracom čase a predĺžení napokon zvíťazili nad Írskom 4:3 v jedenástkovom rozstrele a postúpili do finále D-vetvy európskej baráže MS 2026.

V súboji o miestenku na svetový šampionát privítajú v utorok na Letnej Dánsko.

Pavúk baráže MS vo futbale 2026 - vetva D

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Po dvoch minútach prišiel horor. Írskeho útočníka už prepustili z nemocnice