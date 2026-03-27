Z hráča Premier League spravil náhradníka. Dôchodca z Kladna môže priviesť Česko na MS

Česká futbalová reprezentácia má za sebou jedno z najhorších období v histórii, no všetko zlé z uplynulých mesiacov môže byť onedlho zabudnuté.
Česi sa po víťazstve nad Írmi 4:3 v penaltovom rozstrele (v riadnom hracom čase sa zápas skončil 2:2) stretnú v utorok vo finále baráže o MS vo futbale 2026 opäť na domácej pôde s Dánmi.
Víťaz zápasu sa predstaví na turnaji v Severnej Amerike.
Keď útočník Jan Kliment premenil poslednú desiatu penaltu, utekal v eufórii k rohovej zástavke a chvíľu čakal, kým sa o svoju radosť podelí s ostatnými.
O niekoľko sekúnd na neho naskákali spoluhráči a dokonca aj podávači lôpt. Česi mali v zápase viackrát namále, no napokon mohli v kabíne oslavovať aj s prezidentom Petrom Pavlom.
Nie cudzinec, ale vitálny dôchodca
V minulom roku utŕžil imidž českého futbalu zopár nepríjemných faciek.
V kvalifikácii MS 2026 prehrali Česi v Chorvátsku 1:5, v príprave doma nedokázali zdolať Saudskú Arábiu (1:1) a potom zahanbujúco prehrali na Faerských ostrovoch 1:2.
To už došla trpezlivosť aj vedeniu futbalového zväzu a ešte na letisku v Torshavne odvolalo z funkcie trénera Ivana Hašeka. Hľadanie jeho nástupcu trvalo niekoľko týždňov.
Jindřicha Trpišovského neuvoľnila pražská Slavia, a na zahraničného trénera chýbala podľa českých médií odvaha aj peniaze.
Manažér reprezentácie Pavel Nedvěd oslovil Turka Fatiha Terima, Nemca Jürgena Klinsmanna, či Chorváta Slavena Bilića, no nikoho z nich nepresvedčil.
Voľba tak padla na 74-ročného bývalého brankára Miroslava Koubeka.
Dôchodca z Kladna viedol v minulosti Slaviu Praha alebo Plzeň, s ktorou získal v roku 2015 titul a v roku 2025 s ňou prenikol až do štvrťfinále Konferenčnej ligy.
"Kým jeho rovesníci chodia iba venčiť psov, lúštia krížovky alebo z nudy prepínajú televízne kanály, on pri poslednej štácii v Plzni pripomínal vitálnu futbalovú mašinu, ktorá nepotrebuje odpočívať. Ďalej hltal moderné trendy, do posledných detailov pripravoval tím na súpera, pri zápasoch sa nezastavil a dirigoval," napísal o ňom športový reportér Jan Palička.
Z kapitána Součka iba náhradník
Koubek vyrukoval proti Írom so zaujímavým ťahom, keď posadil nedávneho kapitána Tomáša Součka iba na lavičku.
Stredopoliar West Hamu United nenastúpil od novembra 2021 v základnej jedenástke iba raz, keď chýbal pre trest proti Gruzínsku.
Souček prišiel o kapitánsku pásku minulý rok na jeseň. Po víťazstve 6:0 v závere kvalifikácie nad Gibraltárom v Olomouci sa mužstvo neprišlo poďakovať fanúšikom v kotle.
Namiesto celého tímu diskutovali s priaznivcami skupiny Fanatismus Česko kapitán Souček a jeho zástupca Coufal. Svoj postoj vysvetľovali futbalisti tým, že od fanúšikov necítili jednotu.
V Česku sa však tento krok hráčov stretol s tvrdou kritikou a najviac si to odniesol práve Souček. Zo striedačky sledoval v prvom polčase trápenie spoluhráčov, ktorí v 23. minúte prehrávali už 0:2. Kontaktný gól potom strelil Schick, ale výkon Čechov nikoho nenadchol.
"Úprimne, na futbal českej reprezentácie sa zatiaľ nedá pozerať. Chceš hrať po zemi cez Šulca, lenže toho už bolí krk od toho, ako mu lopta lieta nad hlavou, prehráš väčšinu súbojov na oboch stranách ihriska.
Hráš bum, prásk, nervozita hmatateľná, nepresností kopec. Hádam prestávka pomôže," písal na sociálnej sieti X známy komentátor Jaromír Bosák.
Tisíce Írov prišli bez vstupenky
Do druhého polčasu vybehol na ihrisko aj Souček, ale Íri dlho s prehľadom odolávali. Domácich vykúpil až v 86. minúte hlavičkou po rohovom kope kapitán Krejčí.
Predĺženie gól nepriniesli a o postupujúcom rozhodli jedenástky. Keď na konci tretej série nepremenil svoj pokus Chytil, s Čechmi to opäť nevyzeralo dobre, ale potom predviedol dva výborné zákroky brankár PSV Eindhoven Matej Kovář a domáci sa radovali.
"Nebolo to o mne a o tíme, to bola skôr nejaká politika. Chcel som pomôcť chlapcom, hrám za Česko. Môžu mi vziať pásku, ale nemôžu mi vziať srdce. Tak som šiel na ten reprezentačný zraz, chcel som pomôcť chalanom," vravel po zápase pre Českú televíziu Souček, ktorý premenil druhú penaltu.
Sklamaní Íri predĺžia čakanie na účasť na finálovom turnaji MS o ďalšie štyri roky. Naposledy hrali na šampionáte v roku 2002.
Do Prahy ich prišlo povzbudiť šesťtisíc fanúšikov, no vstupenku nemala ani polovica z nich. Tí, ktorí sa nedostali do hľadiska, sledovali zápas v pražských baroch. A po ňom zapíjali krutú prehru.
Ak Česi v utorok uspejú, Miroslav Koubek môže byť najstarší tréner na majstrovstvách sveta.
Holandský kouč Dick Advocaat (78), ktorý senzačne postúpil na turnaj s ostrovom Curacao, pred mesiacom skončil vo funkcii pre zdravotné problémy dcéry.
Európska baráž o MS vo futbale 2026 - semifinále
Vetva A
Taliansko - Severné Írsko 2:0 (0:0)
Góly: 56. Tonali, 80. Kean
Wales - Bosna a Hercegovina 1:1 pp (0:0, 1:1), 2:4 v rozstrele
Góly: 51. D. James – 86. Džeko (Alajbegović)
Finále: Bosna a Hercegovina - Taliansko
Vetva B
Ukrajina - Švédsko 1:3 (0:1)
Góly: 90. Ponomarenko (Cygankov) – 6. Gyökeres (Nygren), 51. Gyökeres (Nordfeldt), 73. Gyökeres (pen.)
Poľsko - Albánsko 2:1 (0:1)
Góly: 63. Lewandowski (Szymański), 73. Zieliński (Szymański) – 42. A. Hoxha
Finále: Švédsko - Poľsko
Vetva C
Turecko - Rumunsko 1:0 (0:0)
Gól: 53. Kadıoğlu
Slovensko - Kosovo 3:4 (2:1)
Góly: 6. Valjent, 45. Haraslín, 90.+4 Strelec - 21. Hodža, 47. Asllani, 60. Muslija, 72. Hajrizi.
Finále: Kosovo - Turecko
Vetva D
Dánsko - Severné Macedónsko 4:0 (0:0)
Góly: 49. Damsgaard, 58. Isaksen (Damsgaard), 59. Isaksen (Froholdt), 75. Nørgaard (Eriksen)
Česko - Írsko 2:2 pp (1:2, 2:2), 4:3 v rozstrele
Góly: 27. Schick (pen.), 86. Krejčí – 19. Parrott (pen.), 23. Kovář (vla.)