VIDEO: Česku rastie nová hviezda. Mladý korčuliar dosiahol štvrtý čas histórie

Český rýchlokorčuliar Metoděj Jílek v sobotu ovládol v Heerenveene preteky na 10 000 m a prvýkrát v kariére triumfoval vo Svetovom pohári.
Devätnásťročný český reprezentant zajazdil čas 12:29,63, čo je jeho nové maximum a zároveň štvrtý výkon histórie.
"Som maximálne spokojný, že som zajazdil národný a zároveň aj môj osobný rekord. Bol to super preteky, v ktorom sa všetko podarilo tak, ako má. Pred (olympijským) Milánom je to super, dodá mi to sebadôveru, "povedal Jílek v nahrávke pre médiá.
Na februárových hrách v Taliansku bude patriť medzi hlavných favoritov na najdlhšej súťažnej trati.
Rýchlejší ako Jílek doteraz boli iba úradujúci majster sveta a držiteľ svetového rekordu na tejto trati Davide Ghiotto z Talianska, ktorý sa pod hranicu 12 minút a 30 sekúnd dostal dvakrát, a Poliak Vladimir Semirunnij, ktorý dnes v Holandsku ovládol divíziu B. "Z času som nadšený," radoval sa český talent.
V Heerenveene sprevádzali Jílka na stupne víťazov druhý Ghiotto a tretí Timothy Loubineaud z Francúzska, ktorý je na čele priebežného poradia SP. Jílek sa posunul na druhé miesto s odstupom jediného bodu.
Ďatelinka a Loubineaud nastúpili spolu v piatej zo šiestich rozjazdiek a od štartu atakovali čas dovtedy najrýchlejšieho Ghiotta. Na štvrtom kilometri sa dostal na čelo francúzsky reprezentant, ktorý v polovici novembra na úvod SP zajazdil v Salt Lake City svetový rekord na 5000 m.
V polovici trate ale Jílek Loubineauda predstihol a mieril za víťazstvom. Zverenec novozélandského trénera Kalona Dobbina dokázal stabilne jazdiť bicykle pod hranicou 30 sekúnd a napokon si vylepšil osobný rekord o viac ako osem sekúnd. Druhého Ghiotta porazil o 3,74 sekundy.
"Mal som to prepočítané. Chcel som začať trošku pomalšie. Hneď po štarte som sa cítil veľa dobre, tak som zrýchlil. V prvej polovici mi aj pomohlo, že som sa mohol striedať s Timothym, potom už som musel ísť podľa svojho," povedal Jílek k priebehu pretekov.
Priamo pri dráhe Jílka podporovala aj trojnásobná olympijská víťazka Martina Sáblíková. "Stála pri cieli, takže som ju počul. Bolo to ďalšie povzbudenie, ktoré mi pomohlo k výkonu, "dodal Jílek, ktorý sa inak pripravuje mimo českého reprezentačného tímu.