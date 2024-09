ONLINE: Vlci Žilina - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipos extraliga LIVE (1. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 1.kola hokejovej Tipos extraligy, v ktorom v obnovenej premiére privíta nováčik súťaže, tím Vlci Žilina, hokejistov HK 32 Liptovský Mikuláš.

Zápas sa v Žiline začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žilina ide svojou cestou. Síce s miernym meškaním, ale nakoniec predsa len. Extraliga je pre klub splnenou métou. V klube boli nastavené mechanizmy na to, aby sa prechod z 1. ligy udial bez väčších nástrah. Zaujali výberom trénera, keďže Milan Bartovič doposiaľ nemá za sebou žiadnu vizitku ako hlavný tréner. O to viac zaujímavá výzva stojí pred ním. Žilina defacto nezmenila svoju slovenskú zostavu, čo môže byť aj určité riziko, pretože extraliga neraz ukáže niekdajším popredným hráčom SHL, že je podstatne ťažšia. V tomto smere evidujeme len troch slovenských novicov, konkrétne obrancu Gachulinca a útočníkov Deja, Koleniča a Muchu. Z legionárskeho pohľadu je v Žiline vidieť jasne definovateľnú snahu, a to je podpis hráčov, ktorí už v našej extralige nemusia hľadať kompas. Dyakov, Tourigny, Lacouvee, Miller, Lukosevicius a napokon aj Fejes. Všetci už v minulosti ukázali, že s úrovňou ligy si individuálne poradiť dokážu.



Káder tímu:

Brankár: Connor Lacouvee, Andrej Košarišťan



Obrancovia: Daniel Gachulinec, Kirill Dyakov, Matúš Holenda, Daniel Kolář, Ľubomír Malina, Jakub Pobežal, Erik Rajnoha, Tomáš Vajko, Miguel Tourigny, Jakub Jakubík, Brendan Miller



Útočníci: Martin Belluš, Šimon Beták, Juraj Bezúch, Rastislav Dej, Peter Galamboš, , Michal Juščák, Patrik Koyš, Šimon Lopušan, Peter Melcher, Bruno Mráz, Sebastián Šmída, Jakub Kolenič, Róbert Varga, Hunter Fejes, Jarid Lukosevicius, Nick Jones, Miroslav Mucha.



Hokejisti Liptovského Mikuláša vstupujú do druhej sezóny pod majiteľom Róbertom Ľuptákom. V tej predchádzajúcej sa po dlhých 15-tich rokoch prebojovali do vyraďovacej časti, aj keď išlo len o predkolo play-off proti Zvolenu (2:3 na zápasy). Teraz vedenie klubu aj realizačný tím avizujú, že postup do play-off bude opäť hlavným cieľom HK32. Tam sa však chce dostať každý z dvanástich účastníkov a papierovo to bude ešte náročnejšie ako v predošlej sezóne.



Káder Lipt. Mikuláša:

Brankári: Evan Fitzpatrick (Kan.), Roman Rychlík, Filip Surák



Obrancovia: Frederik Fekiač, Peter Hraško, Dominik Jendroľ, Lukáš Ľalík, Filip Mezovský, Jakub Štrbáň, Zach Taylor (Kan.), Erik Ullman (Švéd.), Jakub Žilka



Útočníci: Alexander Avcin (Rus.), Tobias Faith, Max Gerlach (Kan.), Adam Haluška, Aron Chmielewski (Poľ.), Tomáš Nauš, Jakub Nespala, Vadim Pereskokov (Rus.), Marly Quince (Kan.), Martin Réway, Alexander Sejna, Jakub Sukeľ, Peter Šandor, Daniel Tkáč, Michal Uhrík, Marek Vankúš, Matúš Vojtech, Vladimír Vybíral.