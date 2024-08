Juraj Slafkovský je znova hokejistom roka. Som úplne iný ako pred dvomi rokmi, vraví

JURAJ SLAFKOVSKÝ vyhral po druhý raz v kariére ocenenie Hokejista roka. Z galavečera si okrem celkového víťazstva odniesol aj cenu pre najlepšieho hráča do 20 rokov a najlepšieho útočníka. Vyslúžil si ich skvelými výkonmi v Montreale Canadiens i tým, že patril medzi najproduktívnejších Slovákov na MS 2024. Zopakovala sa situácia spred dvoch rokov. Ako však vraví, dnes je úplne iným hráčom než bol vtedy.

Vyhrali ste v troch kategóriách. Ako vnímate túto dominanciu? Každý rok je iný a každý rok to môže vyhrať niekto iný. Som rád, že sa mi to zase s ročnou prestávkou podarilo. Som rád za všetkých, aj za druhého Maťa Pospíšila, ktorého príbeh je veľmi silný a tretieho Libora (Hudáčeka, pozn. red.), v jeho veku... (úsmev)

Myslím si, že máme veľmi dobrých hokejistov. Takto treba pokračovať. Chceli by ste takú sezónu vždy? To by bola slabá sezóna, ak by som mal chcieť takú vždy.

Takže máte vyššie očakávania. Očakávania sú asi trošku iné. Už pred dvomi rokmi ste zvíťazili v rovnakých troch kategóriách. Je medzi týmito triumfami rozdiel? Vtedy to bola veľká eufória. Draft a veci okolo toho. Teraz je to pokojnejšie. Už sa viac sústredím na hokej. Sú to dve výhry, ale som úplne iný hráč. Uvidíme, čo prinesú ďalšie roky.

Ako prebiehalo rozhodovanie o vašej neúčasti v kvalifikácii a komunikácia s klubom? Komunikovali sme s lekármi aj s generálnym manažérom. Toto nám vyšlo ako najlepšie pred začiatkom deviatich rokov, počas ktorých chceme niečo budovať. Potreboval som doliečiť nejaké veci a bolo by lepšie vyliečiť to teraz, aby som neskôr v kariére s nimi nemal problémy. Takéto rozhodnutie prišlo po vzájomnej komunikácii. Akceptujem to, je to môj zamestnávateľ. Chlapcom držím palce a nemám žiadne pochybnosti, že postúpia, či so mnou alebo bezo mňa.