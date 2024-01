Žampa mal viac šťastia ako Vlhová, vrátiť by sa mohol ešte v tejto sezóne

BRATISLAVA. Do nemocnice prišli takmer naraz, no dobu liečenia budú mať rozdielnu. Slovenskí lyžiari Petra Vlhová a Adam Žampa doplatili na ľadovú zjazdovku v Jasnej a obaja spadli v úvodnej časti kopca.

"Veríme, že od mája sa zapojíme do prípravy a v septembri by mohla byť Petra opäť na svahu. Samozrejme, záleží aj na tom, ako zareaguje Petrin organizmus, ale verím, že sa vráti ešte silnejšia," dodal.

Viac šťastia

V inej situácii je 33-ročný Adam Žampa. Ako uviedol v relácii Týždeň v športe na TA3, má natrhnuté bočné väzy a poškodenú chrupavku.

"Keďže mi koleno akoby jemne vyskočilo, tak je tam aj opuch kosti. Našťastie nemám nič kompletne pretrhnuté ako Peťa.

Mal som možno šťastie v tom, že mňa to vyhodilo do vzduchu. Peti sa lyža zarezala do snehu a ona ostala celým ťažiskom práve v tom kolene a väzy si pretrhla. Chce to čas a rehabilitáciu s fyzioterapeutom," povedal Žampa.