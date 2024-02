Bronzový lyžiar si peniaze zháňa aj sám. Predáva limitované edície tenisiek

„Spracovával som, čo sa deje a veľmi som to nevnímal. Uvedomil som si to až večer. Bol to super pocit. Tréner od radosti plakal,“ radoval sa z nedávneho úspechu.

„Nedovolila som mu to. Veľmi som ho ľutovala. Muž mu hľadal nejakú športovú aktivitu a hokej mu šiel veľmi dobre. Je to však časovo veľmi náročný šport. Bolo mi ho ľúto. Ako matka som si povedala, že moje dieťa nebude tak skoro ráno vstávať.

„Aj teraz je to veľmi náročné. Vstáva o piatej, o šiestej už je vo Svite a pred siedmou už na tréningu v Jasnej. Potom sa presúva do školy na 09:30.“

V konečnom dôsledku je aj lyžovanie veľmi časovo náročné. Mladík sa však nikdy nesťažoval a bol to skôr on, kto budil svojich rodičov na tréning.

Pohodlnosť klubu ho naštartovala

V klube v Tatranskej Lomnici lyžoval Barnáš necelých desať rokov. Vyhral aj Slovenský pohár v predžiakoch.

„Uvedomil som si, že ma to naozaj baví a chcel som trénovať viac. To mi v klube neumožnili, tak som prestúpil do popradského klubu, ktorý sa práve v tom čase formoval. Odvtedy, ako som prestúpil, prišli i prvé výsledky. So zvýšeným počtom tréningov stúpol aj výkon,“ prezradil lyžiar.

„Začal mať vyššie ambície a hovoril nám, že málo trénuje a chce viac. Tréner sa mu nechcel venovať navyše. Deti lyžovali ligu východ a na Slovenský pohár s ním nemal kto ísť. Nemali záujem. Hľadali sme nové možnosti.

Nakoniec sme ho dali do klubu do Popradu. Manžel pracoval na voľnej nohe a mal možnosť ho voziť na tréningy. Normálne pracujúci človek by si to nemohol dovoliť,“ upresnila mama.