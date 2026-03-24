Hviezdny spoluhráč Lobotku nepomôže v príprave Belgicku. Bude pracovať na kondícii

Útočník Neapolu Romelu Lukaku nenastúpi za Belgicko počas nadchádzajúcich prípravných duelov pred MS 2026.
Reprezentačnú prestávku využije na získavanie kondície. Lukaku sa v prebiehajúcej sezóne na trávniku takmer neobjavil, vyradilo ho zranenie zadného stehenného svalu.
Do zostavy Neapola, kde pôsobí aj Slovák Stanislav Lobotka, sa vrátil iba nedávno a odohral celkovo iba približne 40 minút v deviatich dueloch Serie A. Belgičanov čaká v sobotu zápas v Atlante proti USA a o tri dni neskôr v Chicagu proti Mexiku. Informovala agentúra AP.