Hviezdny spoluhráč Lobotku nepomôže v príprave Belgicku. Bude pracovať na kondícii

Romelu Lukaku proti slovenskému brankárovi Martinovi Dúbravkovi na ME 2024.
TASR|24. mar 2026 o 18:48
Lukaku sa v prebiehajúcej sezóne na trávniku takmer neobjavil.

Útočník Neapolu Romelu Lukaku nenastúpi za Belgicko počas nadchádzajúcich prípravných duelov pred MS 2026.

Reprezentačnú prestávku využije na získavanie kondície. Lukaku sa v prebiehajúcej sezóne na trávniku takmer neobjavil, vyradilo ho zranenie zadného stehenného svalu.

Do zostavy Neapola, kde pôsobí aj Slovák Stanislav Lobotka, sa vrátil iba nedávno a odohral celkovo iba približne 40 minút v deviatich dueloch Serie A. Belgičanov čaká v sobotu zápas v Atlante proti USA a o tri dni neskôr v Chicagu proti Mexiku. Informovala agentúra AP.

