Vedúci slovenský lekár bude v Pekingu riešiť aj doping. Má obavy z omikronu

Podobne ako pred olympiádou v Tokiu nastavil režim všetkým členom výpravy tak, aby lepšie zvládli časový posun a prichystal im aj niekoľko odporúčaní, vďaka ktorým by mali lepšie zvládnuť náročné klimatické podmienky.

"Teraz sme pripravovali športovcov najmä na covidové podmienky, lebo sú iné, ako boli v Tokiu. V Pekingu sa bude každý deň testovať PCR testom a bude to robiť čínska strana, nebudú to samotesty. Musíme všetko zariadiť tak, aby sme športovcov čo najmenej zaťažovali."

Predseda lekárskej komisie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) dodal:

"Samozrejme je tam dôležitý aj časový posun, ale s tým už máme dobré skúsenosti a nemal by to byť závažný problém."

Čína nastavila prísne covidové pravidlá

Fano mal v uplynulých dňoch sťažené podmienky pri komunikácii s jednotlivými tímami, keďže slovenskí reprezentanti boli roztrúsení v rôznych kútoch sveta na pretekoch Svetového pohára:

"Ale komunikoval som s tímlídrami tímov. Vedia, ako sa majú správať pred odletom do dejiska, aké sú pravidlá pre očkovanie a testovanie, čo dodržiavať po prílete do dejiska, pravidlá testovania, ako to všetko prebieha.

Číňania stanovili veľmi prísne pravidlá na odlet a pred odletom. Čo sa má dodržiavať a na čo sa má dbať. Tí, čo prekonali covid, majú úplne iné podmienky ako ostatní. Tí, čo ho prekonali musia podávať hlásenia. Je tam oveľa viac administratívnych záležitostí oproti Tokiu, Číňania si dávajú obrovský pozor, aby nepochybili."