Lotyšsku pomôže už aj opora z NHL. Valábik: Je najlepší. Náš zápas sa výrazne skomplikuje

„Majú viac než polovicu bronzového výberu a príde Rodrigo Abols. V zápase proti Slovensku bude určite hrať. On je veľmi dobrý hráč,“ pripomenul moderátor Stanislav Benčát v podcaste Hokejový BOSS .

VIDEO: Rodrigo Abols pricestoval do Švédska na MS v hokeji 2025

„Hrali výborne aj proti Švédom. Dve tretiny boli úplne vyrovnané, až v tej tretej ich domáci prevalcovali. Ale štyridsať minút to bol lotyšský hokej ako z učebnice,“ zhodnotil Benčat.

Ak chce Slovensko uspieť, bude musieť ísť na absolútne maximum. „Potrebujeme najlepší výkon na turnaji. Nemusí to byť 6:0 ako Švédi. Ale nech je to ubojované 2:1. Len nech to je srdcom,“ dodal Rusnák.

Abols v tejto sezóne debutoval v NHL. V drese Philadelphie Flyers odohral 22 zápasov s bilanciou dva góly a tri asistencie.

Oporou reprezentácie bol aj na predošlých šampionátoch. Na MS 2024 v Česku strelil v siedmich zápasoch dva góly, ku ktorým pridal rovnaký počet asistencií.