Nie je mu dobre. Česko rieši komentátora, ktorý stratil hlas

Zachrípnutý komentátor sa počas zápasu trápil, často mu preskakoval hlas. "Osobne sa môžem len poďakovať hráčom, že mi to neurobili ťažšie, než to dnes mám,“ vravel na konci prenosu.

"A ospravedlňujem sa, hlasivky mi to chytilo niekde počas včerajšej cesty z Helsínk do Tampere. Ale viac skutočne ten zložitý čas príprav programu - to sa ťažko vysvetľuje. Stáva sa mi to už celkom pravidelne raz za rok. Únava hlasivkových svalov."

V nedeľu by mal Záruba komentovať ťahák víkendu na MS, duel Česko - Švédsko.

Majstrovstvá sveta v hokeji