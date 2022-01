Hrali za Slovensko najlepší? Je to pre mňa nepochopiteľné, tvrdí expert

Slovenskí hádzanári potrebovali na postup do hlavnej fázy majstrovstiev Európy zdolať Rusko minimálne o šesť gólov. Po prvom polčase prehrávali o desať. Čo ste si v tej chvíli pomysleli?

Ako hodnotí účinkovanie Slovenska na ME 2022?

Jeho vzťah k hádzanej dokumentuje veta: Je to najkrajší šport. Je výnimočný univerzál, vrcholový funkcionár bol aj v basketbale a futbale. O pomeroch v slovenskej hádzanej hovorí otvorene, bez servítky.

Asi to, čo všetci. Že ten zápas je, bohužiaľ, vybavený. Tréner Ruska Petkovič v druhom polčase prestriedal kompletnú zostavu vrátane brankára a stretnutie sa iba dohrávalo.

Nebol som prekvapený, že Rusi vyhrali s Nórmi, pretože ich považujem za jedno z najlepších mužstiev v Európe. Umiestnenia z posledných rokov to neodzrkadľujú, ale majú iného trénera a veľmi kvalitných hráčov.

Nie je to len o tom, že po vojne je každý generál, alebo že chcem niekomu zle. Na zloženie nominácie a možné problémy som upozorňoval vopred. Tvrdím, že máme hráčov na to, aby sme týmto tímom dokázali byť dôstojným súperom.

Hoci sme sa na tento zápas pripravovali, čas a priestor na to vynaložený nie je z môjho pohľadu adekvátny výkonu. Ťažko mi je posúdiť, či sme neboli dostatočne pripravení len mentálne, alebo aj takticky. Je ľahké zhodiť to na hráčov. Každý musí začať od seba.

Napriek prehre s Nórskom o desať gólov vládla s hrou relatívna spokojnosť. Po prehre s Ruskom o deväť gólov nešetrili kritikou do vlastných radov ani hráči. Boli to odlišné výkony?

Proti Nórom šlo o prvý zápas na turnaji. Opticky sa možno zdalo, že mužstvo bolo viac nabudené. Favoriti majú niekedy pomalší rozbeh do šampionátu, ale Nóri to zvládli a vyhrali o desať gólov, tak o čom sa máme baviť?

Musíme si uvedomiť, že zápas proti Rusom mohol dopadnúť aj horšie. To jasne vypovedá o obrannej hre tímu. Pritom to vôbec nie je o brankároch. Mať troch takých kvalitných brankárov, ako máme my, je možno európska rarita. V zápasoch proti Nórsku a Rusku im obrana veľmi nepomohla.