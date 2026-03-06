Tury bude na svetovom šampionáte bojovať o vysoké priečky. Postúpil už do štvrťfinále

Slovenský skejtbordista Richard Tury.
Slovenský skejtbordista Richard Tury. (Autor: TASR)
TASR|6. mar 2026 o 09:25
V kvalifikácii obsadil 4. miesto a spomedzi Európanov bol najlepší.

Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do štvrťfinále disciplíny street na MS v brazílskom Sao Paule.

V kvalifikácii obsadil 4. miesto a spomedzi Európanov bol najlepší. Druhý slovenský zástupca Kristián Nguyen skončil na 81. pozícii.

Tridsaťdvaročný Tury nastúpil ako posledný zo 106-členného štartového poľa. Za triky a prevedenie dostal od rozhodcov v prvej jazde 58,14 bodu, v druhej si bodový stav nezlepšil.

Najlepší v kvalifikácii bol domáci Giovanni Vianna so ziskom 62,13 bodu. Do štvrťfinále, ktoré bolo na programe v piatok o 19.10 SEČ, postúpilo 32 najlepších.

Informácie priniesol portál olympic.sk.

Ostatné športy

    dnes 09:25
