Tury bude na svetovom šampionáte bojovať o vysoké priečky. Postúpil už do štvrťfinále

Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do štvrťfinále disciplíny street na MS v brazílskom Sao Paule.
V kvalifikácii obsadil 4. miesto a spomedzi Európanov bol najlepší. Druhý slovenský zástupca Kristián Nguyen skončil na 81. pozícii.
Tridsaťdvaročný Tury nastúpil ako posledný zo 106-členného štartového poľa. Za triky a prevedenie dostal od rozhodcov v prvej jazde 58,14 bodu, v druhej si bodový stav nezlepšil.
Najlepší v kvalifikácii bol domáci Giovanni Vianna so ziskom 62,13 bodu. Do štvrťfinále, ktoré bolo na programe v piatok o 19.10 SEČ, postúpilo 32 najlepších.
Informácie priniesol portál olympic.sk.