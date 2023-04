Neuveriteľné, žasol komentátor. Mám to natrénované, reaguje Pánik

BRATISLAVA. Po štyroch rokoch si obliekol dres národného tímu. Naposledy sa Richard Pánik predstavil v reprezentácii počas majstrovstiev sveta 2019 v Košiciach, kde patril k lídrom mužstva. V piatok v prípravnom zápase pred MS 2023 proti Česku pri samostatnom nájazde sa ukázal skvelým zakončením bekhendovou stranou čepele. Brankára Hrubca tým zaskočil. Takúto strelu vôbec nečakal. Program a výsledky - Slovensko v príprave na MS v hokeji 2023

„Mám to natrénované. Keď trafím miesto, ktoré mám, tak na to brankár nezareaguje,“ hovoril 32-ročný útočník pre český denník Sport. „To bolo neuveriteľné,“ nadchýnal sa nad jeho gólom aj český komentátor Robert Záruba. Slovenská reprezentácia však s Českom prehrala 2:3 po nájazdoch.

Pánik si návrat do národného tímu užil. „Áno, vzhľadom na to, že som odohral prvý zápas takmer po dvoch mesiacoch. Chvíľu mi trvalo, kým som sa dostal do herného tempa. Teraz to pôjde lepšie. Ukázalo nám to, že môžeme hrať aj s dobrými súpermi, čo je super. Musíme len trochu zlepšiť hru s pukom. Česi nám to ukázali. Máme, čo zlepšovať. Stále máme štyri prípravné zápasy pred sebou,“ opisoval. VIDEO: Parádne zakončenie Richarda Pánika v nájazdoch

Stavjaňa v ňom videl Pašeka, NHL ho zmenila Slovenský útočník sa po trinástich sezónach rozlúčil so zámorím a v uplynulej sezóne hral vo švajčiarskej lige. V Lausanne však nastúpil len na 19 zápasov. „Čo sa tam odohralo by bolo na knihu. Nechcem to rozpitvávať. Nebolo to ideálne. Nerád by som sa k tomu vracal, veľa som toho v tejto sezóne neodohral. Mám chuť hrať. Teším sa a chcem v príprave odohrať, čo najviac zápasy, pretože mi chýbal zápasový rytmus. Na majstrovstvá by som chcel byť, čo najlepšie pripravený,“ vraví. V príprave ho tréneri zaradili do prvého útoku k Jozefovi Balážovi a Róbertovi Lantošimu.

Na začiatku kariéry mal povesť veľkého talentu. Keď ho ako 16-ročného trénoval v Třinci tréner Antonín Stavjaňa vravel, že mu štýlom pripomína legendárneho Dušana Pašeka. Mal cit pre puk, bol skôr technickým hráčom a strieľal veľa gólov. Do NHL odchádzal v roku 2009 ako nádejný strelec. „Má prepojenie potenciálu, hokejového myslenia s technickou vybavenosťou a fyzickým fondom. Má všetky hokejové predpoklady, aby bol prísľubom,“ opisoval Pánika v roku 2008 pre SME vtedajší tréner se­nior­skej reprezentácie Ján Filc.

Slovenský útočník Richard Pánik v prípravnom zápase proti Česku. (Autor: TASR - Jakub Kotian)

V zámorí sa jeho štýl postupne menil. „Prechádzal som rôznymi etapami. Musel som sa prispôsobiť hre a systému. Takže z viac technického hráča som sa zmenil na silového útočníka. Vyžadovali to odo mňa. Preto som v NHL vydržal tak dlho. Musel sa prispôsobiť. Ak by som si hral svoje, nemal by som veľa šancí,“ vysvetľoval Pánik. Majstrovstvá sú prioritou V NHL odohral 521 zápasov. Svojim štýlom pasuje aj do systému Craiga Ramsayho, ktorý dáva príležitosť korčuliarom a bojovníkom. S kariérou v zámorí sa lúčil vlani štýlovo. Ziskom trofeje. So Chicagom Wolves vyhral Calder Cup, čo je trofej pre víťaza AHL. „Podarilo sa to po desiatich rokoch znovu. Bolo to úsmevné, že som v Amerike začínal aj končil Calder Cupom. Bola to skvelá skúsenosť, aj zážitky,“ vraví.