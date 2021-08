Má slovenské meno. V najdlhšom zápase dosiahla tenistka historickú výhru

Počas týždňa dosiahla viaceré výhry nad súperkami o viac ako 700 miest vyššie v rebríčku. Prešla až do semifinále.

Najskôr vyhrala juniorské Roland Garros 2016, kde zdolala vo finále o dva roky mladšiu Amandu Anisimovovú. A potom prišla ako 16-ročná na turnaj WTA do švajčiarskeho Gstaadu, bola vtedy 797. hráčka sveta a senzačne vyradila bývalú svetovú jednotku Jelenu Jankovičovú.

A na ňom sa hneď pri svojom seniorskom grandslamovom debute zapísala 22-ročná Rebeka Masárová do histórie.

V roku 2017 Masárová opäť na voľnú kartu štartovala v Gstaade. Tentokrát vypadla v prvom kole. Bola to jej posledná účasť na turnaji na hlavnom okruhu. Až prišlo US Open 2021.

O sedem minút tak prekonali doposiaľ najdlhší ženský zápas na US Open z roku 2017. Shelby Rogersová vtedy zdolala Dariu Gavrilovovú.

Nastúpila ako 231. hráčka sveta do súboja proti 102. Rumunke Ane Bogdanovej a zvíťazila 6:7 (9), 7:6 (2), 7:6 (9). Zápas trval 3 hodiny a 40 minút.

Sezónu Masárová začínala ako 719. hráčka sveta. To je stovky miest za tým, čo by potrebovala na vstup do kvalifikácie grandslamového turnaja.

Vďaka skvelým výsledkom však stúpala nahor. Ale ešte aj v prvom vydaní rebríčka WTA po Wimbledone pritom bola ďaleko za pozíciami potrebnými na grandslamový turnaj. V júli jej patrilo 306. miesto.

Kľúčový dátum pritom bol 2. august. Práve na poradie z tohto dňa sa prihliadalo pri rozhodnutí, kto bude mať právo štartu v kvalifikácii na US Open. A Masárová dovtedy vylepšila svoje postavenie.