Real zosmiešnil treťoligista s rozpočtom ako Pohronie

Viete si predstaviť, že by vyradilo Real Madrid, najslávnejší a najúspešnejší klub v dejinách futbalu?

"Pred predĺžením sme žartovali, že budeme potrebovať špeciálne potvrdenie na cestu domov," dodal narážajúc na to, že v tom čase už v Španielsku platí zákaz vychádzania.

"Budeme si musieť počkať niekoľko dní, kým si uvedomíme, že to nie je sen,“ uviedol autor víťazného gólu.

Juanan z tímu Alcoyano sa teší z gólu do siete Realu Madrid. (Autor: TASR/AP)

"To sú vaše slová, nie moje. Nie je to hanba. Takéto veci sa stávajú. Nezbláznime sa z toho," oponoval po stretnutí tréner Realu Zinedine Zidane.

Balík, ktorý má za rovnaký čas k dispozícii najslávnejší klub sveta je asi tisíckrát väčší. O to je to väčšia blamáž.

"Je to chúlostivá situácia. Máme rozpočet niečo vyše 700-tisíc eur," citovali španielske média prezidenta Antonia Justicia.

Real nastúpil s niekoľkými náhradníkmi, ale v priebehu zápasu išli do hry superhviezdy ako Benzema, Hazard, Asensio či Kroos. Od začiatku hrali Casemiro, Marcelo, Vinicius, Valverde či Lucas Vazquez.

Pustil sa hlavne do trénera Zidaneho: "Deaktivoval tím, ktorý stratil hlad a hrdosť na dres. Kvet Zidane navždy uschol," pokračoval Roncero.

"Madrid píše jednu z najčiernejších stránok vo svojej histórii. Toto je nočná mora. Nech sa už teraz končí rok 2021?" napísal vo svojom komentári šéfredaktor AS Tomás Roncero.

Zidane patrí k najúspešnejším trénerom v dejinách Realu. Od roku 2016 vyhral jedenásť veľkých trofejí. Z toho trikrát za sebou Ligu majstrov. V národnom pohári však vždy Real pod jeho vedením zlyhal.

"Je zrejmé, že beriem plnú zodpovednosť za prehru a potom sa stane všetko, čo sa musí stať. Som pokojný," dodal.

Ak to ustojí, bude to zázrak. Jeho pozícia podľa španielskych médií visí na vlásku. Až dve tretiny čitateľov denníka Marca si myslí, že by mal Zidane ako tréner skončiť.

"Snažili sme sa. Myslím si, že hráči nechali všetko na ihrisku. Ale nepremenili sme šance," hájil sa Zidane.