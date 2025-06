Chýbala nám kvalita a energia, zhodnotil výkon Anglicka Tuchel. Tréner Srbska šokoval novinárov

„Nie som spokojný s výkonom. Prvých 20 až 25 minút sme začali celkom dobre, čo bola jediná časť, kde som mal pocit, že je to len otázka času, kedy dáme gól.

Nie je to to, čo očakávame

Tréner Albionu nebol spokojný ani s tým, ako jeho zverenci zakončili duel: „Potrebujem trochu času, aby som sa na to podrobne pozrel. Ale musíme hrať do 93. minúty.

Nepáčilo sa mi, že sme na konci zápasu boli nedôrazní. Vôbec to nezodpovedalo situácii, stále je to kvalifikácia a zápas u súpera, vôbec sa mi to nepáčilo.

Hráči vedia všetko, čo som im povedal. Ale tiež je potrebné pozrieť sa na to detailne, pozrieť si zápas znova a potom im dám vedieť, čo od nich chcem.“

Angličania majú po troch zápasoch v K-skupine plný počet deväť bodov a skóre 6:0 a v utorok večer v Nottinghame odohrajú prípravný zápas proti Senegalu.

Tuchel očakáva oveľa lepší výkon: „Po 15 minútach druhého polčasu sme dynamiku získali späť, ale potom to ani zďaleka nebolo dosť dobré, chýbala nám kvalita a energia. Musíme si priznať, že to nie je to, čo očakávame a musíme sa zlepšiť.“