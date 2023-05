Nie sme tím stavaný na bránenie. Prehra mrzí, vraveli hokejisti

Adam Jánošík, obranca Slovenska: Nie veľa hráčom sa podarí odohrať stý zápas v reprezentácii a som za to veľmi rád. No je veľká škoda, že sme nepridali aj víťazstvo. Bol to vyrovnaný zápas. Rozhodli detaily a Švajčiari si v závere už výsledok postrážili.

Verím, že sa z tohto zápasu poučíme a ďalší zápas bude víťazný. Chceme každý zápas vyhrať. Rovnako sme šli do týchto zápasov chceme ísť aj do tých ďalších.

Samuel Hlavaj, brankár Slovenska: Cítil som sa dobre, no po takej prehre sa mi ťažko hľadajú slová. Tretí inkasovaný gól bol nešťastný, keďže bol v podstate vlastný. Ale ideme ďalej.

Ja som si myslel, že to bola vysoká hokejka súpera, ale keď som ti to pozrel, bolo hneď vidno, že to bola tečovaná strela. Určite máme na čom stavať. Potrebujeme zbierať body. Aj dnes sme mohli nejaké body získať. O to viac nás hnevá, že to nevyšlo.