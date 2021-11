ONLINE: RB Lipsko - Paríž St. Germain (Liga majstrov)

Vítame vás pri sledovaní dnešného online textového prenosu zo zápasu 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov. Dnes sa proti sebe postavia futbalisti nemeckého Lipska a francúzskeho PSG.



V prvom vzájomnom meraní síl týchto dvoch celkov videli diváci až päť gólov. Do vedenia išli Parížania zásluhou Mbappého, no ešte do polčasu vyrovnal Silva. Krátko po výmene strán poslal Lipsko do vedenia Mukiele. Potom však zaúradoval Messi a dvoma presnými zásahmi skóre zápasu otočil. V samotnom závere mohol Mbappé premeniť penaltu, ale zlyhal. V náročnej skupine sú na tom lepšie Parížania, ktorí sú na špici tabuľky. Naopak, Lipsko je posledné. Najprv vysoko prehralo s Manchestrom City 6:3 a potom prišli dve prehry o jeden gól. Na dnešný zápas sa v lige lepšie naladili hostia, ktorí zvíťazili v šlágri s Lille 2:1. Lipsko len remizovalo na pôde Frankfurtu 1:1.