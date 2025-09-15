Prestížne preteky Okolo Slovenska, MS v atletike či štart ligovej fázy Ligy majstrov (TV tipy)

BRATISLAVA. Najprestížnejšia európska klubová súťaž Liga majstrov štartuje svoju ligovú fázu.
Zo Slovákov sa v nej predstaví Dávid Hancko v drese Atlética Madrid, Stanislav Lobotka v tíme SSC Neapol či Erik Prekop a Ivan Schranz v drese Slavie Praha.
Uskutoční sa aj prestížne cyklistické podujatie Okolo Slovenska 2025, kde je jedným z favoritov aj domáci jazdec Lukáš Kubiš.
Počas celého týždňa je na programe MS v atletike 2025 v Tokiu, kde bude v akcii aj viacero Slovákov.
Úvodný zápas baráže v kvalifikácii na MS vo futsale 2026 čaká slovenských reprezentantov, ktorí sa predstavia na pôde Gruzínska.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (15. september)
Utorok (16. september)
Streda (17. september)
Štvrtok (18. september)
Piatok (19. september)
Sobota (20. september)
Nedeľa (21. september)
