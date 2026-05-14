Lídrom bude Mbappé, nechýbajú ďalšie hviezdy. Francúzi predstavili nomináciu na MS

Kylian Mbappé bude lídrom francúzskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Tréner Didier Deschamps vo štvrtok oznámil 26-člennú nomináciu na turnaj. Kormidelník, ktorý priviedol Francúzsko k titulu majstrov sveta v roku 2018, zaradil do kádra len minimum prekvapení. Po šampionáte skončí vo funkcii.
Mbappe bude pravdepodobne kapitánom tímu, hoci minulý mesiac utrpel zranenie stehenného svalu a vynechal dôležité zápasy Realu Madrid v závere sezóny La Ligy.
Dvadsaťsedemročný útočník by mal byť súčasťou hviezdnej ofenzívy Francúzska. V útoku figurujú aj držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele, jeho spoluhráč z Paríža Saint-Germain Desire Doue či krídelník Michael Olise z Bayernu Mníchov.
Svoj debut na majstrovstvách sveta by mal absolvovať Rayan Cherki. Dvadsaťdvaročný špílmacher má za sebou vydarenú premiérovú sezónu v Manchestri City.
Pilierom defenzívy by mal byť William Saliba z Arsenalu. Za prelomovú sezónu bol odmenený pozvánkou brankár Robin Risser (Racing Lens), ktorý je tímovou dvojkou za Mikeom Mignanom z AC Miláno.
Do tímu povolal Deschamps aj útočníka Jeana-Philippa Matetu (Crystal Palace), ktorému dal prednosť pred Randalom Kolom Muanim.
Ten skóroval pred štyrmi rokmi v semifinále proti Maroku a vo finále bol blízko k tomu, aby sa stal hrdinom, no nepremenil tutovku zoči-voči brankárovi Emilianovi Martinezovi. Francúzsko napokon prehralo s Argentínou v rozstrele z jedenástich metrov.
Z kádra, ktorý v roku 2018 získal titul majstrov sveta v Rusku, zostali v aktuálnej nominácii okrem Mbappeho a Dembeleho aj obranca Lucas Hernandez a stredopoliar N'Golo Kante.
V Severnej Amerike zabojuje tím o tretí titul, v základnej I-skupine si zahrá so Senegalom, Irakom a Nórskom. Informácie priniesla agentúra AFP.
Nominácia Francúzska na MS vo futbale 2026
Brankári: Mike Maignan (AC Miláno), Robin Risser (Racing Lens), Brice Samba (Stade Rennes)
Obrancovia: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paríž Saint-Germain), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Mníchov)
Stredopoliari: N'Golo Kante (Fenerbahce Istanbul), Manu Kone (AS Rím), Adrien Rabiot (AC Miláno), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paríž Saint-Germain)
Útočníci: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Desire Doue (všetci Paríž Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Mníchov), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Miláno)