Najstarším trénerom na MS nemusí byť Čech. Senzácia z Karibiku chystá nečakaný zvrat

Pri futbalovej reprezentácii Curacaa skončil mesiac pred začiatkom majstrovstiev sveta tréner Fred Rutten.
O jeho rezignácii, ktorá otvorila dvere k prípadnému návratu jeho predchodcu Dicka Advocaata, informovali zástupcovia domácej futbalovej federácie (FFK).
72-ročný Advocaat doviedol malý ostrovný štát z južného Karibiku k prvej účasti na majstrovstvách sveta.
Tento rok vo februári ale odstúpil pre ťažkú chorobu svojej dcéry a tím prevzal jeho krajan Rutten. Teraz by sa podľa holandských médií nebránil návratu po tom, čo sa zdravotný stav jeho dcéry zlepšil.
Po jeho opätovnom nástupe volala časť hráčov aj sponzori, FFK ale túto možnosť ešte v piatok jednoznačne zamietla. Rutten sa napokon po rokovaniach s vedením zväzu rozhodol rezignovať, aby situáciu upokojil.
Ak by Advocaat na finálovom turnaji Curacao naozaj viedol, stal by sa najstarším trénerom v histórii majstrovstiev sveta. Zatiaľ má k primátu nakročené kouč českej reprezentácie Miroslav Koubek, ktorý sa s národným tímom na šampionáte predstaví v 74 rokoch.
Rekord zatiaľ drží nemecký kouč Otto Rehhagel, ktorý Grécko na záverečnom turnaji v roku 2010 viedol v 71 rokoch a 317 dňoch.
Šampionát, ktorý hostí Mexiko, USA a Kanada, sa začne 11. júna. Curacao do turnaja vstúpi 14. júna duelom s Nemeckom. V Skupine E sa potom stretne ešte s Ekvádorom a Pobrežím Slonoviny.