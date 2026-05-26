Jendrišek má pred štartom domáceho šampionátu zimomriavky. Fanúšikovia môžu byť siedmy hráč

Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave je už pripravený hostiť majstrovstvá Európy v malom futbale.
Slovenskí reprezentanti otvoria šampionát v stredu večer úvodným duelom A-skupiny proti Grécku a na domácom umelom trávniku sa pokúsia vybojovať pre krajinu prvý medailový úspech na veľkom podujatí.
V generálke pred dvoma týždňami Slováci zdolali Maďarsko 5:3, pričom svoj premiérový gól v drese reprezentácie strelil bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka.
Tréner o Kuckovi: Pomôže svojimi skúsenosťami
„Má nejaké zručnosti, aj keď nie z malého futbalu, ale myslím si, že nám môže dosť pomôcť svojimi schopnosťami a skúsenosťami z 'veľkého' futbalu.
Očakávame od neho, že dá nejaké góly, pridá aj asistencie a pomôže tímu,“ povedal o Kuckovi tréner slovenskej reprezentácie Marius Mitu, ktorý je pri kormidle reprezentácie od konca októbra minulého roka.
Program slovenskej reprezentácie
Streda 27. mája o 20:00 h: Slovensko - Grécko
Štvrtok 28. mája o 19:20 h: Bosna a Hercegovina - Slovensko
Sobota 30. mája o 16:00 h: Slovensko - Čierna Hora
„Je pekné vidieť, že všetci tu pracujú pre národný tím. Sme pripravení, čaká nás ešte jeden tréning a pozrieme si aj video. Chceme hrať veľmi ofenzívne, tlačiť na súpera, držať loptu a byť sebavedomí.
Takisto je cieľom vyskúšať nové veci, napríklad aj pri štandardných situáciách a hrať konzistentne. Chceme zápasy vyhrávať zaslúžene. Pokúsime sa hrať každý zápas tak, ako keby bol posledný. Nechcem hovoriť príliš dopredu ohľadom ambícií, najdôležitejší je vždy najbližší zápas,“ dodal rumunský kormidelník.
Súčasťou kádra je aj ďalší bývalý futbalový reprezentant Erik Jendrišek, ktorý už hral na predchádzajúcom svetovom či európskom šampionáte v malom futbale.
Nevieme dočkať začiatku, hovorí Jendrišek
„Už sú zimomriavky, už sa to blíži, už sa nevieme dočkať začiatku. Je to krásne, keď je plný štadión a verím, že v stredu bude. Ako tím sme čoraz viac spolu, už od minulého týždňa sme boli ubytovaní na hoteli a je to veľmi dôležité, aby kolektív spolupracoval.
Víťazstvo nad Maďarskom netreba preceňovať, bol to prípravný zápas, v ktorom aj Maďari niečo skúšali. Ale je to plusový bod, aby sme pred šampionátom mali dobrú náladu a verím, že to potvrdíme v prvom zápase.
O Grékoch nemám veľa informácií, k detailom budeme prichádzať dnes, máme aj nejaké video,“ povedal Jendrišek v šatni na štadióne, kde má miesto vedľa Kucku.
„Samozrejme, je to príjemné, byť s 'Kucom' opäť v šatni. Teším sa z toho, že prijal túto výzvu, je to naozaj dôležitý člen nášho tímu, či už na ihrisku, alebo mimo neho,“ reagoval bývalý útočník a účastník futbalových MS 2010 v Južnej Afrike.
EMF Euro sa vrátilo na Slovensko po štyroch rokoch, v roku 2022 hostili európsky šampionát Košice. Vtedy stál v bránke Slovenska Stanislav Pella, ktorý je opäť v kádri.
Ľudia môžu byť naším siedmym hráčom
„Zažil som už Košice, takže trošku to mám navnímané. Vtedy to bolo prvýkrát, tu už sme skúsenejší, máme 'Kuca', Erika Jendriška, chlapci už si preskákali veľa turnajov.
Ľudia môžu byť naším siedmym hráčom a budem len rád, keď sa hala naplní, nám to pomôže, dokážeme prvý zápas zlomiť a pôjdeme od zápasu k zápasu čo najďalej.
Nervozita je stále, tlak tam trošku je, ale pri prvom dotyku, alebo keď človek nastúpi na ihrisko, tak sa začne koncentrovať už len na zápas a tlak opadne.
Grécko je tajomné mužstvo, nominácie sa stále menia. Určite budú behaví, budú bojovať a kým budú cítiť šancu. Kým im nedoskočíme na dva-tri góly, tak stále budú hrýzť,“ vyjadril sa brankár Pella.
Turnaj v Bratislave sa bude konať od 27. mája do 4. júna. Stredajší úvodný ceremoniál s následným zápasom proti Grékom začne o 20.00 h a program záverečného dňa zas okorení exhibičný duel za účasti talianskej futbalovej legendy Francesca Tottiho.
Slováci naposledy nepostúpili
„Na úvodný zápas očakávame približne vypredaný štadión. Zatiaľ je predaných okolo 7-tisíc vstupeniek, väčšina ľudí si to necháva na poslednú chvíľu, takže verím, že bude naozaj vypredané.
Cieľom je dostať sa do bojov o medaily, teda do semifinále,“ povedal Peter Králik, prezident Slovenského zväzu malého futbalu.
Nominácia Slovenska
Brankári: Erik Feriančik, Stanislav Pella
Hráči v poli: Jakub Hudec, Matej Chorvát, Erik Jendrišek, Juraj Kucka, Adam Kuľha, Daniel Filip Mašulovič, Tomáš Mikluš, Milan Nestorik, Jaroslav Repa, Marek Rigo, Matej Ružička, Erik Streňo, Patrik Volf, Vladimír Voroňák, Adam Vrábel
Na šampionáte sa predstaví 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich základných skupín. Do vyraďovacej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej skupiny plus štyri najúspešnejšie z tretích miest.
Slováci budú po stretnutí s Grékmi pokračovať duelmi s Bosnou a Hercegovinou (28. mája o 19.20 h) a Čiernou Horou (30. mája o 16.00 h).
Slovenskí reprezentanti v roku 2022 na ME v Košiciach vo štvrťfinále nestačili na Azerbajdžan, neskoršieho víťaza.
Aj na MS 2023 v Spojených arabských emirátoch dokráčali do štvrťfinále, kde podľahli Maďarsku.
Na ME 2024 v Sarajeve prekvapivo vypadli po rozstrele zo značky pokutového kopu s Belgickom už v osemfinále a na MS 2025 v Azerbajdžane nepostúpili zo skupiny.
Titul sa na 12. ME pokúsi obhájiť Srbsko, zatiaľ čo úradujúcim majstrom sveta je Azerbajdžan.