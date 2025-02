Postup by sa rovnal senzácii. Dovedie Lopušanová Slovenky na zimnú olympiádu?

Slovenské hokejistky sa dostali do fináloveho turnaja cez postup v predkvalifikácii.

BREMERHAVEN. Štyri dni, tri zápasy a iba jeden víťaz. Slovenské hokejistky čaká od 6. do 9. februára 2025 kvalifikácia na ZOH 2026 v Miláne.

Najväčšia osobnosť výberu trénera Miroslava Mosnára prišla do Bremerhavenu zo Spojených štátov amerických. Krátko pred kvalifikáciou absolvovala dvojzápas v drese tímu svojej školy Bishop Kearney Selects proti Belle Tire.

Slovenky sa po zraze v Bratislave presunuli do Nemecka už v utorok. Priamo v dejisku turnaja sa k tímu pripojila aj Lopušanová.

„Nele vyšiel decembrový turnaj, nastrieľala veľa gólov. Ale to videli aj naše súperky a určite si budú na ňu dávať pozor. Verím tomu, že strelecké úlohy preberú aj ďalšie dievčatá,” uviedla asistentka trénera Iveta Frühauf.

Slovenky môžu nadviazať na historický postup, ktorý sa podaril hokejistkám v roku 2008 pri ceste za ZOH do Vancouveru. Aj vtedy sa turnaj konal v Nemecku.

„My sme mali inú generáciu, boli sme staršie. Nebolo zlé mať v kabíne dríčky, ktoré talent nahrádzali bojovnosťou. To nám vtedy veľmi pomohlo. Hádzali sme sa aj hlavami do striel.

„Šance na postup sú vždy, aj keď to bude nesmierne ťažké. Bude veľmi dôležité, ako sa dievčatá nastavia v hlavách. S každým súperom sa dá vyhrať,” dodáva asistentka trénera.

Ak sa niekde nachádzajú paralely medzi rokom 2008 a teraz, tak je to pozícia. Aj teraz vstupujú Slovenky do turnaja ako outsiderky a postup bude veľkým prekvapením.

„Maďarky aj Nemky si pripísali niekoľko hráčok zo zámoria. My sa ale chceme koncentrovať hlavne na seba. Aj my potrebujeme dať do toho kvalitu, ale budeme hrať predovšetkým srdcom a bojovnosťou.”

Podľa slov realizačného tímu bude veľmi dôležité, ako hokejistky vstúpia do turnaja. „Zápas proti Maďarkám nám ukáže ďalšie smerovanie,” predikuje Frühauf.

Slovenky poznajú súperky veľmi dobre. V minulom roku sa dvakrát stretli s Nemeckom (2:8 a 1:2) aj s Maďarskom (2:1 a 3:4). Posledné stretnutia proti nim odohrali na novembrovom Nemeckom pohári.

Oba duely v Landshute slovenské hokejistky prehrali, ale rozhodol jediný gól. „Teraz máme papierovo silnejší tím, ale tie zápasy budú iné. Tu sa hrá o postup na olympiádu, tlak bude vysoký,” upozorňuje tréner.

Ak chceme uspieť, potrebujeme výkon brankárky

Pri úspechu v roku 2008 bola hlavnou aktérkou kvalifikácie brankárka Zuzana Tomčíková. V troch zápasoch dvakrát vychytala čisté konto a inkasovala iba jeden gól. Aj napriek tomu, že súperky ju ohrozili desiatkami striel.