Duel s Islandom má prívlastok šesťbodový. Môže nám pootvoriť dvierka k postupu, vraví Škriniar

Slováci v marcovom asociačnom termíne nazbierali štyri body, Bosna a Hercegovina s Islandom tri a práve tieto tímy by sa na základe papierových prognóz mali pobiť o druhú postupovú miestenku na šampionát v Nemecku.

BRATISLAVA. Kvalifikácia EURO 2024 sa ešte len rozbieha, no zápas Island - Slovensko už dostal prívlastok "šesťbodový". Jeho víťaz by si totiž vylepšil pozíciu v tabuľke J-skupiny, ktorú vedie s plným počtom 6 bodov favorizované Portugalsko.

Bude to o súbojoch

Dôležitosť duelu so 64. tímom rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vníma aj tréner Francesco Calzona, ktorý musel pri skladaní nominácie oželieť viacero zranených hráčov.

Do národného tímu sa tak na jeho žiadosť vrátil rekordér v počte štartov i gólov Marek Hamšík, po výpadku v úvodných dvoch zápasoch kvalifikácie figuruje v kádri aj uzdravený stopér Milan Škriniar.

"Bude to o súbojoch a na to sa musíme nachystať. Chalani ukázali aj s Bosnou, že kvalita bude na našej strane. Oni nás budú chcieť zdolať, ale musíme byť hladnejší, aby sme ich zdolali. Tento zápas nám môže pootvoriť dvierka k postupu, i keď to ešte bude dlhá cesta," vyhlásil Škriniar.