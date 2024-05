V Bratislave ju nikto nezdolal. Na ME dosiahla Bajčiová zlaté double

BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou Barbora Bajčiová dosiahla na ME v Bratislave zlaté double. Po piatkovom triumfe v súťaži ľavou rukou nenašla v kategórii nad 90 kg premožiteľku ani v pravačke.

Lucia Debnárová vybojovala v Dome športu v kategórii do 60 kg striebro. Bronz zavesili na krk Martine Sojkovej (do 55 kg) a Petrovi Celesovi (do 100 kg).

Bajčiová za domácimi stolmi ani raz neokúsila trpkosť prehry, v sobotňajšom finále zvíťazila nad Taliankou Giuliou Pariovou.