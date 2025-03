Manchester United je v troskách: bieda na ihrisku, v účtovníctve aj v „Divadle zlých snov“

BRATISLAVA. Vyhlásiť, že Manchester United prechádza turbulentným obdobím, by bol veľký eufemizmus. Momentálne sa otriasa v základoch samotná identita klubu. Zoraďme si problémy „Červených Diablov“ podľa viditeľnosti. Futbalová mizéria na ihrisku Prvé, čo si všimnete, je ich postavenie v tabuľke. Účinkovanie v domácej lige sa v podaní United zredukovalo na súboj o to, či to bude najhoršia sezóna za posledných 36 alebo 51 rokov (keď na jednu sezónu zostúpili). Na desiate miesto strácajú 9 bodov, čo je presne také hrôzostrašné, ako to znie.

Je to priamy dôsledok toho, že tímu chýba na ihrisku nielen kvalita a sebavedomie, ale aj duša a líderské osobnosti. Najmä však v kolektíve absentuje viera v to, že systém v priebehu času začne fungovať.

Taktické zámery nového trénera Amorima nevychádzajú. Ten sa s snaží hrať niečo, na čo bol zvyknutý v Sportingu: systém s troma stopérmi, silnými fulbekmi a aktívnym pressingom. V Manchestri na to však nemá hráčsky materiál. Môj dom, moja zrúcanina Toto všetko podčiarkuje katastrofálnu formu. Predovšetkým výkony na Old Trafforde, ktorý býval za slávnych čias nedobytný, sú zarážajúce. Z “divadla snov” sa stalo “divadlo zlých snov”. Doma v lige prehrali United polovicu všetkých zápasov. Na vlastnej pôde vyšli naprázdno pod Rubenom Amorimom proti Crystal Palace, Brightonu, Newcastlu, Bournemouthu, Nottinghamu. Ešte za čias Ten Haga dostali nakladačku od Tottenhamu a Liverpoolu. Všetko to boli zápasy celkom jednoznačné: v piatich prípadoch dokonca 3-krát inkasovali. To je neakceptovateľné.

Tréner Manchestru United Ruben Amorim. (Autor: TASR/AP)

Ak aj príde víťazstvo, je vyslovene utrápené, ako to nedávne s predposledným Ipswichom, ktorý sa do prvej ligy prišiel ohriať iba na rok. Dva najlepšie momenty sezóny - výhra na Etihade v lige a postup cez Arsenal v FA Cupe – nepriniesli de fakto nič. United nezvládli totiž zápas s Fulhamom, vypadli aj z druhého domáceho pohára a liga je už dávno stratená.

Poslednú šancu komplikujú zranenia Jediná cesta do Európy momentálne vedie cez víťazstvo v Európskej lige a táto úloha vyzerá priam neriešiteľne. V súčasnom rozpoložení im stopku môže vystaviť už prvý super: nebezpečný a ambiciózny Real Sociedad. Z finančného hľadiska by bola neúčasť v Európe pre anglický tím veľký škrt. Zranenia hráčov, ktorí jediní – dá sa povedať – dosiahli nejaký výkonnostný štandard, prišli v totálne nevhodný čas. Týka sa to Amada Dialla a Lisandra Martíneza. Zdravotné problémy majú aj mladíci, na ktorých by Amorim mohol stavať do budúcna (Mainoo, Collyer) a už teraz im dať vysokú minutáž na úkor preplatených a pomalých veteránov (Casemiro, Eriksen). Ofenzívna a prestupová bieda Tí ostatní sú totálne, ale totálne z formy. Týka sa to predovšetkým mladých pušiek v ofenzíve. Højlund nedal gól už 18 zápasov, Garnacho dokonca 21. Zirkzee má na konte jeden presný (pohárový) zásah od polovice decembra. To je žalostné.

Zlé signály vysiela Manchester United aj na prestupovom trhu. Fanúšikovia na to, že je klub v úlohe predajcu, neboli zvyknutý. Antony bol za nulové výkony v United dlhodobo kritizovaný, no v La Lige sa okamžite prebudil a hneď svojou produktivitou rozhodoval zápasy. Odchod Rashforda, ktorý mal byť klubovou ikonou, bol najmä symbolický. Síce sa jedná iba o hosťovanie, no málokto verí, že si Marcus ešte za United zahrá. Sú to všetko zrejme následky zlého hospodárenia. United vykazujú kontinuálnu stratu už piaty rok po sebe. Tam sa klub dostal na základe veľmi zlých transferových rozhodnutí, zlého manažmentu kontraktov a podivnej stratégie s pozíciou trénera. Ten Hag, ktorému v lete predĺžili zmluvu, bol následne počas sezóny vyrazený. Klub to na odstupnom stálo desiatky miliónov, keďže zo Sportingu museli United vyplatiť aj Amorima. Hráči so zlatými zmluvami a drevenými nohami Pripočítajme k tomu zle nastavené zmluvy. Casemiro s Mountom poberajú dovedna dva a pol milióna mesačne. Klub platí Sanchovi, ktorý hrá celú sezónu za Chelsea, 60% jeho kráľovského platu.

Každý týždeň letí komínom viac ako 300-tisíc na hráčov, ktorí hosťujú v iných kluboch. Je to ako kúpiť si drahé auto s veľkou spotrebou a požičať ho susedovi, lebo nemáte na benzín, no zároveň zaňho splácate lízingové splátky. Vzhľadom na aktuálny šetriaci režim prichádzajú v útrobách klubu rozhodnutia, ktoré vyvolávajú asi skôr smiech (alebo slzy, ak patríte medzi fanúšikov United). Šetrime, kde sa dá – najmä na nesprávnych miestach Sir Jim Ratcliffe sa rozhodol utiahnuť opasky tak pevne, že zamestnancom v klube zrušil bezplatné služby kantíny. To sa týka nielen Old Traffordu, ale aj tréningového centra v Carringtone.

Jediní zamestnanci klubu, ktorí sa môžu v rámci svojho pracovného pomeru zadarmo najesť, sú hráči prvého tímu. Ostatní sú odkázaní na ovocie, chleba a polievku, na ktorú sa obmedzili benefity súvisiace so stravou. Úspora, ktorú to má priniesť, sa odhaduje na jeden milión libier. V kontexte súm, ktoré sa spomínali v súvislosti s platmi hráčov, pôsobí tento nepopulárny krok skutočne komicky. Až do takej miery, že po zverejnení týchto opatrení museli fanúšikovia riešiť, či je to skutočnosť, alebo sa jedná o fake news, ktoré niekto šíri so snahou trollovať aktuálny stav v United. Je to fakt. To, aké príšerné PR tieto kroky spôsobia, už rozoberať netreba. Každý si to vie predstaviť. Marcus Rashford, ktorý sa v týchto vodách vie obracať veľmi šikovne, dlho neváhal a navštívil v Manchesteri radových zamestnancov klubu (a svojich bývalých kolegov), ktorých pozval na obed.