Jedlo je katastrofa, sťažovali sa Nemci. Kritizovali aj dlhé čakanie v radoch

Jeho názor zdieľa aj kapitán tímu Mats Grambusch: "V podstate to trvá šialene dlho, pretože počas najrušnejších hodín vôbec nestíhajú. A potom kvalita aj kvantita jedla nie sú dobré, lebo tam prichádza príliš veľa ľudí v rovnakom čase. Je to trochu škoda."

Obaja hráči však zdôraznili, že francúzsky personál je veľmi priateľský a celková atmosféra v olympijskej dedine je príjemná, keďže ostatné podmienky sú v poriadku.

"Ak hľadáte niečo, na čo by ste sa mohli sťažovať, potom je to situácia s jedlom. Nie je to niečo, čo by ste ako profesionálny športovec očakávali," citovala Grambuscha agentúra DPA.

"Vždy sa nejako vynájdeme, keďže máme jedlo aj na apartmáne a vieme si variť. Ale nie je to veľmi profesionálne a dúfame, že sa to rýchlo zlepší," dodal Rühr. Na stravovanie v dedine už predtým poukázali aj britskí športovci.