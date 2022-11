Ronalda zastúpil bývalý spoluhráč, Portugalsko je ďalší osemfinalista

MS vo futbale 2022 - skupina H

DAUHA. Futbalisti Portugalska sa po Francúzsku a Brazílii stali tretím tímom, ktorý si na MS v Katare zaistil postup do osemfinále. Po dvoch zápasoch majú zverenci skúseného trénera Fernanda Santosa na konte šesť bodov.

II. polčas:

Portugalci v úvode druhého polčasu zvýšili obrátky v ofenzívnych akciách a v 52. minúte Joao Felix trafil v nádejnej pozícii bočnú sieť.

O dve minúty vyslal Fernandes dlhý center do šestnástky, ktorým hľadal Ronalda. Ten sa vyhol ofsajdu a Portugalci išli do vedenia - 1:0. Spočiatku to vyzeralo, že Ronaldo ešte hlavou tečoval loptu, ale napokon gól pripísali Fernandesovi.