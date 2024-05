Poliakom chýbala herná kvalita. Posnažíme sa vrátiť sa čo najskôr, hovorí Kaláber

Poliaci už pred šampionátom tušili, že práve záverečný zápas skupiny s Kazachstanom môže byť rozhodujúci. Pred ním mali na konte iba jeden bod, Kazachovia tri, takže iba víťazstvo v riadnom hracom čase by Poľsku zabezpečilo zotrvanie.

Kaláberovi zverenci síce viedli gólom Kamila Walegu 1:0, keď prvýkrát na turnaji využili presilovku, no to bolo z ich strany všetko. Individuálne zaváhania súper potrestal a do A-skupiny I. divízie poslal Poliakov.

"Kazašské mužstvo malo skúsenosti a väčšie invididuality. Hráčom však nemôžem nič vyčítať, snažili sa a robili, čo bolo v ich silách. Chýbala nám herná kvalita. Súper bol silnejší s pukom, presadil sa v súbojoch jeden na jedného. To bol rozdiel," zhodnotil Kaláber.