Na ME sa predstaví viac ako desiatka Slovákov. Potocká chce potvrdiť výkonnosť

Na snímke slovenská plavkyňa Tamara Potocká.
Na snímke slovenská plavkyňa Tamara Potocká. (Autor: TASR)
TASR|1. dec 2025 o 10:14
V dobrej forme je napríklad Matej Duša.

V utorok v poľskom meste Lublin odštartujú majstrovstvá Európy v plávaní v krátkom bazéne (2.-7. decembra), na ktorých bude Slovensko reprezentovať dokopy štrnásť plavcov - sedem žien a sedem mužov.

„Z našich je najvyššie nasadená Tamara Potocká a určite má veľké šance dostať sa až do finále,“ informoval v tlačovej správe prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek.

Tamara Potocká sa dostala do finále v krátkom bazéne aj pred rokom na svetovom šampionáte a v Poľsku chce potvrdiť svoju stúpajúcu výkonnosť.

„Máme tam aj ďalšie mená, ktoré majú šancu na dobré umiestnenie, aj keď je pravda, že o niečo väčšia je u žien ako u mužov, pretože tam je naozaj mimoriadne silná konkurencia,“ poznamenal Šulek.

V dobrej forme je napríklad Matej Duša a pomerne vysoko je podľa výkonnosti nasadený aj Samuel Košťál. „No a veľké očakávania máme aj od našich mladých vytrvalcov ako je napríklad Milan Vojtko, alebo Richard Urban.

Obaja sa zlepšujú z pretekov na preteky a robia jeden slovenský rekord za druhým,“ dodal deň pred šampionátom prezident federácie.

