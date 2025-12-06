Skvelý Duša zabojuje o cenný kov. Na ME postúpil už do finále

Slovenský plavec Matej Duša si v predposledný deň ME v krátkom bazéne v poľskom Lubline vybojoval postup do finále v disciplíne 50 m voľný spôsob.
V prvom semifinále obsadil časom 21,03 tretiu priečku a do boja o medaily putuje celkovo z 5. miesta. Finále je na programe v nedeľu večer.
Duša v ranných rozplavbách obsadil 11. miesto s časom 21,23 s. Vo večernom programe potvrdil svoje slová o tom, že svoj výkon ešte dokáže posunúť ďalej a vylepšil svoj čas o 20 stotín. Najrýchlejší bol Francúz Maxime Grousset (20,83).
„Bavili sme sa o tom pred pretekmi a ja som vedel, že to môžem dať ešte rýchlejšie ako v štafete. Cítil som sa výborne a vedel som, že to bude výborný čas.
Uvidíme ako sa vyspím, ale idem do toho pozitívne,“ povedal Duša po postupe pre Slovenskú plaveckú federáciu (SPF). Najrýchlejší bol Francúz Maxime Grousset (20,83).
Druhý Slovák vo večernom programe Samuel Košťál obsadil v semifinále na 200 m motýlik celkovo predposledné 16. miesto. V konkurencii siedmich plavcov dohmatol ako posledný časom 1:55,11.
„Išiel som rýchlejšie ako ráno, aj keď iba o kúsok. Je to znova osobák a podarilo sa mi dať čo štart, to osobák. Konkrétne v tomto semifinále som šiel prvú stovku pomalšie ako ráno, tam to mohlo byť rýchlejšie.
Po celkom nevydarenom lete som spokojný, účasť semifinále by som pred pol rokom bral,“ zhodnotil Košťál svoje účinkovanie na ME.