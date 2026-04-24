Kapitán pripisuje úspechy vnútornej sile tímu. Česko vtrhlo do MS prekvapivými výhrami

Dva ťažké zápasy s favoritmi absolvovala na úvod majstrovstiev sveta česká hokejová osemnástka, napriek tomu má päť bodov a vedie tabuľku skupiny B v Bratislave. Kapitán Petr Tomek to pripisuje vnútornej sile, ktorú má výber kouča Jána Tomajka.
Práve vďaka nej podľa jeho názoru zvládli českí mladíci napínavú koncovku oboch duelov s medailistami z vlaňajšieho šampionátu USA i Švédskom.
"Keď to lepí na ľade, tak to znamená, že ten tím má obrovské jadro a my sa dokážeme spojiť. Veríme jeden druhému, veríme gólmanom.
Keď sa niečo pokazí, tak sú tam štyria chlapci, ktorí sú zodpovední a schopní tú chybu zvrátiť na seba. A v tom je v kolektívnych športoch tá obrovská sila, "citoval Tomka server hokej.cz.
"V takýchto kritických situáciách sme vďaka domu strašne silní a je to veľká výhoda. Keď máte silné jadro, tak vás neskolí vlastne žiadna situácia. Gól dostať môžete, ale my sme dali o gól viac a to sa počíta, "vyhlásil Tomek.
Štvrtkový duel s obhajcami striebra Švédmi rozuzlil presilovkovým gólom v čase 59:39 obranca Jakub Vaněček, zatiaľ čo súboj s vlani bronzovými Američanmi došiel až do predĺženia - iba 12 sekúnd pred jeho skončením rozhodol Dominik Řípa.
"Hrali sme zase vyrovnaný a ohromne ťažký zápas, rovnako ako proti Američanom. Zase sme rozhodli ku koncu zápasu a som strašne rád, že to tam Vaňusovi padlo.
My teraz máme po dvoch zápasoch päť bodov, čo sa v tabuľke vždy počíta. Ja verím, že na to nabudúce zase nadviažeme," povedal Tomek.
Sedemnásťročný útočník Karlových Varov, ktorý sa stal kométou extraligovej sezóny a ktorého meno je skloňované aj v súvislosti s bojom o nomináciu A-tímu na seniorské MS, proti Švédom prvýkrát na šampionáte bodoval. Práve on narýsoval úžasnú prihrávku Vaněčkovi na víťaznú trefu a ukázal tým svoju veľkosť.
"Ja som sem prišiel hlavne hrať za Česko a pomáhať chlapcom ako v kabíne, tak na ľade. Chcem byť prospešný tímu.
Verím, že nejaká tá produktivita potom príde sama, ale ono je úplne jedno, kto ten gól dá. Počíta sa, keď budeme mať viac gólov ako súper, "uviedol Tomek k otázke ohľadom veľkých očakávaní, ktoré sú s ním spojené.
Vyzdvihol tiež oboch gólmanov, ktorí zápasy odchytali. Marek Sklenička aj Martin Psohlavec mali na výhrach veľký podiel.
"Je to obrovská výhoda, keď máte za sebou niekoho, kto dokáže chytiť aj nechytateľné. Sklenda aj Pejsek predviedli oba výborné výkony a do ďalších zápasov už je len na tréneroch, ako sa rozhodnú, kto pôjde do brány.
My sme radi, že keď má súper nejakú veľkú šancu, tak sa na nich na oboch môžeme spoľahnúť, "pochvaľoval si Tomek.
Dnes má jeho tím voľno, v sobotu sa od 12.00 h stretne s Nemeckom a môže si s predstihom zabezpečiť postup do štvrťfinále.
"Musíme k tomu pristúpiť rovnako, ako keby to bola Amerika alebo Švédsko. Nesmieme nič podceniť a musíme si udržať silu, akú máme. A ja verím, že do ďalších zápasov bude rešpekt od súperov k nám väčší, ako máme my k nim, "povedal Tomek.