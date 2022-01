Slováci dali prvý gól, zblokovali 20 striel. Má to pozitívum, vraví kapitán

Fakt, že historický gól Slovenska strelil práve kapitán mužstva, tešil celý tím vrátane trénera. „Za všetky tie roky a množstvo úsilia, ktoré pre Slovensko obetoval, som mu to veľmi prial a on ako pravý kapitán otvoril prvý zápas Slovenska na EURO gólom. Veľmi som mu fandil,“ vravel po zápase Berky.

„Chcelo to dlhšie udržať čo najlepší výsledok, čakať na príležitosti a z podobných brejkov, ako som strelil prvý gól, vyťažiť viac. To sa nám, žiaľ, nepodarilo. Čiže radosť z gólu mám, ale to je momentálne všetko,“ skleslo poznamenal Kozár.

„Začiatok zápasu bol nervózny, inkasovali sme zbytočný gól. Je dobré, že sme to zvládli. Rýchlo sme vyrovnali, našli sme svoj rytmus a udržali sme sa v ňom až do konca,“ dodal 28-ročný Antoškin.

Víťazstvom 7:1 začali aj európsky turnaj v roku 2014. Jediný zápas na šampionáte napokon prehrali až vo finále.

Pred kvalitou súpera sa museli skloniť aj Slováci. „Tá kvalita, prihrávky, ťah na bránku... Predčili nás vo všetkom. Ku koncu na tom boli lepšie aj fyzicky,“ poznamenal Kozár.

„Ak by sme dlhšie držali čo i len polčasový výsledok 2:1, bolo by to iné. Keď však prehrávate o štyri či päť gólov, musíte niečo vymyslieť a otvoriť to. Rusi si na to počkali, dlhými loptami hľadali pivota a ubehali nás, my sme stratili veľa síl,“ hodnotil.