Slováci v úvode prekvapili favorita, prvý zápas na ME vo futsale však prehrali

Marián Berky, tréner SR: "Vstup do zápasu sme mali dobrý, boli sme agresívni v súbojoch a obrana fungovala. Chceli sme však hrať aktívnejšie, čo sa nám nedarilo a ruský tím nás zatlačil. Škoda tohto výsledku, pretože prvý polčas sme prehrali iba o gól. Súper nás však predčil vo všetkom. Pozitívom bol strelený gól, ale určite sme sa chceli prezentovať niečím iným."

Peter Kozár, kapitán a autor gólu SR: "Z gólu som mal radosť, ale vedel som, že je to iba začiatok zápasu a nič to nerieši. Chcelo to udržať čo najdlhšie tento stav a z brejkov sa pokúsiť pridať ďalšie góly, no to sa nám nepodarilo. Rusi ukázali kvalitu v ťahu na bránku, v prihrávkach a na konci mali navrch aj fyzicky. Verím, že v súboji s Poliakmi budeme mať viac šancí a budeme aj efektívnejší. Pôjdeme za víťazstvom."