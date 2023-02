Američanka musí slalom vynechať, pri zisku zlata si zlomila ruku

MÉRIBEL. Americká lyžiarka Paula Moltzanová si zlomila ľavú ruku a vynechá sobotňajší slalom na MS vo francúzskom stredisku Méribel.

Dvadsaťosemročná Moltzanová si zranenie privodila v utorkových tímových paralelných pretekoch, v ktorých pomohla k zisku zlatých medailí.

"Môj tím a ja sme urobili všetko pre to, aby som v sobotu mohla štartovať v slalome. Žiaľ, nebude to možné. Pri lyžovaní cítim veľkú bolesť. Zajtra odlietam do Vailu, kde absolvujem operáciu," citovala AP Moltzanovú.