Bryczeka videl ako víťaza už na váhe. Kincl sa na zápas o titul proti Poliakovi teší

Čo sa týka zápasu o najbližšieho vyzývateľa v strednej váhe, Kincl povedal, že sa mu už na vážení pred zápasom zdalo, že bude víťazom na turnaji Oktagon 45: špeciál práve Robert Bryczek.

Bryczek porazil Krištofiča za 55 sekúnd, čím sa stal vôbec prvým bojovníkom v MMA, ktorý kedy dokázal zdolať Slováka pred uplynutím časového limitu na knokaut.

„Bryczek bude pre mňa ďaleko väčšou motiváciou. Nezápasil som s ním, páčil sa mi už na vážení, na staredowne, skutočne bolo vidieť, ako mu na tom záleží. To ma poženie vpred.

Jemu (Bryczekovi) sedí vytvoriť tlak od prvej sekundy, to čo sa teraz stalo, to som videl už na staredowne. Bryczek bol sústredený, v tuneli, to som naopak u Krištofiča nevidel. Schytal tam čistú bradu a zabalil to trochu skôr. Bol s tým akoby zmierený.“

Pri otázke na ceste k víťazstvu nad Bryczekom poukázal Kincl na to, že dôležitým faktorom bude nenechať dostať sa rodáka z Bialsko Biala k jeho nátlakovej hre.