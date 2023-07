Lengál o Rockovi: Nebývam u mamky a nebojujem ako baba. Za mňa hovoria moje výkony

Lengál schytal v úvode duelu tvrdý úder na pečeň. Hoci to s českým bojovníkom nevyzeralo vôbec dobre, tlak Deiga-Schecka dokázal ustáť.

Elitný boxer na tlačovke povedal, že dôležitým bodom bolo, aby sa z tvrdého úderu dokázal vydýchať.

„Bolo to také, ako keď dostaneš úder na pečeň. Ideš do kolien, nemôžeš dýchať. Chcel som mu dať ešte backfist, ale to mi nevyšlo. Po chvíli, keď som už bol rozdýchaný a počul som ako mi diváci fandia, tak som išiel už iba vpred,“ opísal zápasník, ktorý bol po skončení turnaja ocenený bonusom za výkon večera.

Na tlačovej konferencii prišla reč aj na rivalitu Lengála s Írom Shaquemom Rockom. Vo štvrtok na vážení sa obaja bojovníci dostali do slovnej roztržky.

„Už po zápase som hovoril Ondrovi (Novotnému), že chcem ísť krok po kroku. Ja som otec od rodiny, som už skúsený bojonvík, nebývam u mamky, ako on a nemusím na seba takto upútavať pozornosť, ja to robím cez svoje výkony. Ja ten šport prezentujem dobrým spôsobom, to čo urobil on, že som na vážení vyzhadzovaný a on do mňa strčil, ako keby som bol jeho boxovací mech.

Nedostal som žiadnu ponuku na zápas (s Rockom) a vlastne neviem, prečo by som s tebou mal zápasiť. Druhá vec je, že tento človek má vobec nezaujíma. Ako ma može zaujímať človek, čo zhejtuje celú divíziu a ešte tam nič nepredviedol?

Som majster zápasov na poslednú chvíľu, minulý rok som to dostatočne ukázal. Ak sa na mňa pozriete, uvidíte, ako bojujem, ukončujem zápasy pred limitom, údery päsťami, lakťami, nie, že ležím na niekom ako baba a chcem ho uškrtiť.“

Slová Lengála neostali bez odozvy, keď Rock kontroval slovami, že je viditeľné, že má z ich potenciálneho duelu strach.

„Keby som mal grappling taký, ako máš ty, tak by som tiež proti mne nechcel bojovať,“ povedal Ír.