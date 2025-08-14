Nezastaviteľní Riapoš s Lovašom vyhrali siedmy turnaj v tomto roku. Udržujú si skvelú sériu

SPOKANE. Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Ján Riapoš a Peter Lovaš potvrdili vo štvorhre status svetových jednotiek, na turnaji ITTF World Para Elite v americkom Spokane získali siedme zlato v tomto kalendárnom roku.
Vo finále si v kategórii MD4 poradili s kórejským duom Džang Jong-džin a a Džong Sang-ku 3:1.
Po kategórii Future tak triumfovali v Spokane aj v Elite, čím len preukázali tohtoročnú výnimočnú formu. Len v jednom prípade sa im nepodarilo celkovo zvíťaziť na niektorom z turnajov.
„Cesta do USA bola zámerne naplánovaná pre kvalifikáciu na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia budúci rok v Thajsku a druhým dôvodom bolo to, že v roku 2028 sa uskutočnia v Los Angeles letné olympijské a paralympijské hry.
Tešíme sa, že sa nám s Peťom Lovašom podarilo postúpiť na ôsmom turnaji do ôsmeho finále. Sedem víťazstiev a jedna strieborná medaila svedčí o vysokej výkonnosti, ktorú sme nastavili od paralympijských hier v Paríži.
Chceme poďakovať všetkým fanúšikom za podporu, chceme iným robiť radosť. Poďakovanie patrí aj realizačnému tímu,“ zhodnotil pre paralympic.sk výkony Ján Riapoš.
Lovaš si vybojoval celkovo v USA štyri medaily, vo dvojhre získal striebro a bronz. Vo štvorhre s Riapošom dvakrát celkovo triumfovali, čím preukázali status svetových jednotiek v rebríčku ITTF.
„Hralo sa nám dobre na oboch turnajoch, boli sme zohraní. Ukázali nám, že kde je ešte priestor na zlepšenie, aby sme vedeli ľahšie zdolávať súperov. Bola to aj výborná príprava na majstrovstvá Európy.
Ideme ďalej trénovať, čakajú nás ešte ďalšie sústredenia, na ktorých sa budeme zlepšovať, aby sme na Európe uhrali medaily,“ dodal Lovaš k výkonom v USA.
Zbierku cenných kovov ešte rozšíril Boris Trávníček, v miešanej štvorhre vybojoval s Brazílčankou Thais Fragovou Severovou bronz.
Celkovo si slovenská výprava vybojovala v Spokane osem medailí, päť v rámci kategórie Future a tri v Elite.
Vrcholom tohtoročnej sezóny budú novembrové majstrovstvá Európy vo švédskom Helsingborgu.