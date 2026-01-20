Vadovičová opäť získala ocenenie Paralympionik roka. Nemám recept na úspech, povedala

Na snímke parastrelkyňa Veronika Vadovičová prebrala ocenenie parašportovec počas slávnostného vyhlásenia ankety Športovec roka 2025.
Na snímke parastrelkyňa Veronika Vadovičová prebrala ocenenie parašportovec počas slávnostného vyhlásenia ankety Športovec roka 2025. (Autor: TASR)
20. jan 2026
Na vrcholnom podujatí roku triumfovala vo vzduchovej puške v ľahu.

Veronika Vadovičová si po roku opäť prevzala ocenenie Paralympionik roka v kategórii jednotlivcov.

Vyslúžila si ho predovšetkým za úspešné účinkovanie na majstrovstvách Európy, v chorvátskom Osijeku si vybojovala tri zlaté a jednu bronzovú medailu a prispela k tomu, že Slovensko sa stalo na podujatí najúspešnejšou výpravou.

Vadovičová v roku 2024 zažiarila na paralympijských hrách v Paríži, kde získala zlato a striebro. Ani v nasledujúcej sezóne však nepoľavila a na vrcholnom podujatí roku triumfovala vo vzduchovej puške v ľahu, malokalibrovke 3×20 a spoločne s Radoslavom Malenovským aj v tímovej súťaži vo vzduchovej puške. Zbierku doplnila bronzom vo vzduchovej puške v stoji.

„Vôbec sme nedúfali, že tento rok vyjde tak krásne. Trénovali sme, snažili sme sa, ale bol to trochu voľnejší rok, ako býva bežne.

Neviem, či moji súperi oddychovali viac ako ja, alebo sa nám podarilo zužitkovať mód, ktorý sme nastavili ešte v paralympijskej sezóne,“ hľadala príčiny svojich úspechov Vadovičová pred novinármi na pondelkovej slávnosti pri vyhlasovaní ankety Športovec roka 2025.

Vadovičová získala prvenstvo v ankete po tretíkrát, okrem rokov 2024 a 2025 uspela už v roku 2016. „Nemám žiaden recept na úspech. Mám tím ľudí, ktorí stoja za mnou. Slovenský paralympijský výbor, Športové centrum polície i ministerstvo vnútra mi pripravujú podmienky, aby som mohla trénovať.

Môj tréner Dušan Malenovský je hlavný mozog tréningov a ak mi hlavný servisman vyberie dobré zbrane a náboje, ja nemám prečo zle strieľať.

Ak všetko funguje v tíme, ja môžem potom robiť to, čo viem ja. Bez ľudí, ktorí sú za mnou, by som takéto výkony nepodávala,“ poďakovala sa slovenská parastreľkyňa.

Rok 2026 bude pre parastrelcov už dôležitejší, začína sa kvalifikačný proces na paralympijské hry Los Angeles 2028.

„Na jar sa začnú prvé Svetové poháre a všetko sa bude stupňovať smerom na septembrové majstrovstvá sveta, ktoré budú prvé nominačné preteky na paralympiádu.

Ak by to tam nevyšlo, ďalšia možnosť bude ešte v decembri na Svetovom pohári v SAE,“ prezradila Vadovičová.

Na snímke parastrelkyňa Veronika Vadovičová prebrala ocenenie parašportovec počas slávnostného vyhlásenia ankety Športovec roka 2025.
Na snímke parastrelkyňa Veronika Vadovičová prebrala ocenenie parašportovec počas slávnostného vyhlásenia ankety Športovec roka 2025.
Vadovičová opäť získala ocenenie Paralympionik roka. Nemám recept na úspech, povedala
dnes 12:51
