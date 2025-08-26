Zámorské tímy dominovali. V úvodný deň MS sa nedarilo ani dvom Slovenkám

Slovenské parahokejistky.
Slovenské parahokejistky. (Autor: Facebook Slovak Para Ice Hockey)
TASR|26. aug 2025 o 21:57
Historické prvé MS v parahokeji žien hostí Dolný Kubín.

DOLNÝ KUBÍN. V úvodný deň historicky prvých majstrovstiev sveta v parahokeji žien zvíťazili v Dolnom Kubíne hráčky zámorských tímov.

Američanky triumfovali v A-skupine v otváracom zápase šampionátu nad Austrálčankami 8:0, Kanada si poradila v B-skupine s Výberom sveta 10:0.

Súčasťou Výberu sveta sú aj dve Slovenky, obrankyňa Ema Mária Šimáková a útočníčka Michaela Hozáková.

MS v parahokeji žien - výsledky:

Austrália – USA 0:8 (0:6, 0:1, 0:1)

Góly: 1. a 5. DiClaudiová, 10. Doederleinová, 10. Benassiová, 11. Zhengová, 13. Eberhardová, 25. Steffenová, 35. Quimbyová

Výber sveta - Kanada 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)

Góly: 1., 1. a 22. Tousignantová, 17. Charron-Pilotteová, 17., 27. a 32. Whiteová, 21. Mahová, 26. Buchananová, 42. Assincková

Paralympijské

