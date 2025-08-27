Slovenky s Výberom sveta tesne nestačili na Veľkú Britániu, Nórky dominovali

DOLNÝ KUBÍN. Výber sveta v zostave so slovenskou obrankyňou Emou Máriou Šimákovou a útočníčkou Michaelou Hozákovou prehral v B-skupine majstrovstiev sveta v parahokeji žien v Dolnom Kubíne s Veľkou Britániou 1:2.
V A-skupine Nórsko triumfovalo nad Austráliou 7:0.
MS v parahokeji žien - streda, 27. august:
Nórsko - Austrália 7:0 (6:0, 1:0, 0:0)
Góly: 1. a 2. Schroederová, 6. Norheimová, 14. Larsenová, 15. Fiskerudová, 25. Rieteová
Veľká Británia - Výber sveta 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 2. a 17. Gregoryová - 12. Fukunišiová