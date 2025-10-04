Slovenskí parastrelci získali na ME zlato. Vo finále prevsedčivo zdolali Ukrajincov

Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová na PH v Paríži 2024.
Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová na PH v Paríži 2024. (Autor: TASR)
TASR|4. okt 2025 o 14:18
Hneď na úvod finále si Slováci vytvorili vedenie 4:0.

OSIJEK. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová získali zlato na ME v chorvátskom Osijeku.

V finále mixu vzduchovej pušky R10 zdolali Ukrajincov Irinu Ščetnikovú a Andrija Dorošenka 16:10.

Vadovičová s Malenovským obsadili v kvalifikácii druhé a štvrté miesto. Najlepší nástrel mala Turkyňa Eylul Deniz Bidaková, no jej krajan Hakan Abakay bol na poslednom šiestom mieste.

Hneď na úvod finále si Slováci vytvorili vedenie 4:0 a keď ho v trinástej sérii zveľadili na šesťbodové, predčasne rozhodli o svojom titule.

ME v parastreľbe v Osijeku

Vzduchová puška R10 - mix:

Radoslav Malenovský, Veronika Vadovičová (SR) - Irina Ščetniková, Andrij Dorošenko (Ukr.) 16:10

Paralympijské

dnes 14:18
