Vadovičová získala tretie zlato na ME. Uspela v mixe proti mužským kolegom

ME v parastreľbe 2025
Vzduchová puška v ľahu - mix:
1.
Veronika Vadovičová
Slovensko
255,0 b
2.
Matt Skelhon
Veľká Británia
253,8 b
3.
Jan Winther
Dánsko
231,8 b
6.
Radoslav Malenovský
Slovensko
168,4 b
OSIJEK. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová pokračuje v medailovom ťažení na ME v chorvátskom Osijeku.
V pondelkovom finále mixu vzduchovej pušky v ľahu získala zlatú medailu. Vybojovala si štvrtý cenný kov vo štvrtej disciplíne.
Prvýkrát bez medaily obišiel jej krajan Radoslav Malenovský, ktorý v súťaži obsadil 6. miesto.
Vadovičová uspela vo finále so ziskom 255,0 bodu, keď za sebou nechala Matta Skelhona z Veľkej Británie (253,8).
Pódium doplnil Dán Jan Winther (231,8). Malenovský bol v osemčlennom finále šiesty s nástrelom 168,4.
Pre Vadovičovú to bolo druhé individuálne zlato v Osijeku, prvé získala v nedeľňajšej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3x20 rán.
Bronzová skončila v piatok vo vzduchovej puške v stoji a v sobotu získala zlato v tímovej súťaži vo vzduchovej puške v stoji mix práve s Malenovským.
„Išla som strieľať s pokojnou dušou, keďže jedna zlatá medaila už je. Tým, že táto disciplína je ´nabitá´ a sú tu najlepší strelci Európy, tak som to nechala na náhodu.
Chcela som podať čo najlepší výkon, ale nerobila som na seba žiadny tlak a išla som to, čo mám natrénované.
Nebolo to jednoduché, trochu nás potrápilo svetlo a moje rameno, ktoré mám poranené a už to cítiť po toľkých dňoch. Išla som cez bolesť, ale som rada, že mi to vyšlo,“ uviedla Vadovičová pre paralympic.sk.