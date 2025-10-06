Vadovičová získala tretie zlato na ME. Uspela v mixe proti mužským kolegom

Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová.
Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová. (Autor: TASR)
Prvýkrát bez medaily obišiel jej krajan Radoslav Malenovský.

OSIJEK. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová pokračuje v medailovom ťažení na ME v chorvátskom Osijeku.

V pondelkovom finále mixu vzduchovej pušky v ľahu získala zlatú medailu. Vybojovala si štvrtý cenný kov vo štvrtej disciplíne.

Prvýkrát bez medaily obišiel jej krajan Radoslav Malenovský, ktorý v súťaži obsadil 6. miesto.

Vadovičová uspela vo finále so ziskom 255,0 bodu, keď za sebou nechala Matta Skelhona z Veľkej Británie (253,8).

Pódium doplnil Dán Jan Winther (231,8). Malenovský bol v osemčlennom finále šiesty s nástrelom 168,4.

Pre Vadovičovú to bolo druhé individuálne zlato v Osijeku, prvé získala v nedeľňajšej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3x20 rán.

Bronzová skončila v piatok vo vzduchovej puške v stoji a v sobotu získala zlato v tímovej súťaži vo vzduchovej puške v stoji mix práve s Malenovským.

„Išla som strieľať s pokojnou dušou, keďže jedna zlatá medaila už je. Tým, že táto disciplína je ´nabitá´ a sú tu najlepší strelci Európy, tak som to nechala na náhodu.

Chcela som podať čo najlepší výkon, ale nerobila som na seba žiadny tlak a išla som to, čo mám natrénované.

Nebolo to jednoduché, trochu nás potrápilo svetlo a moje rameno, ktoré mám poranené a už to cítiť po toľkých dňoch. Išla som cez bolesť, ale som rada, že mi to vyšlo,“ uviedla Vadovičová pre paralympic.sk.

Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová.
Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová.
