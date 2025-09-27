Paralympijský výbor čiastočne zrušil suspendáciu Ruska a Bieloruska

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. sep 2025 o 09:12
Športovci z oboch krajín by sa mohli predstaviť už na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

SOUL. Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) sa na Valnom zhromaždení v juhokórejskom Soule rozhodol čiastočne zrušiť suspendáciu Ruska a Bieloruska vo svojej organizácii.

Športovci z týchto krajín by tak mohli reprezentovať svoje krajiny na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Obom krajinám pred dvoma rokmi čiastočne pozastavili členstvo pre porušenie ústavných povinností v nadväznosti na inváziu Ruska na územie Ukrajiny. Toto rozhodnutie vracia obom krajinám všetky práva a privilégia členov MPV.

V programe zimných paralympijských hier však aktuálne figuruje šesť športov, ktoré sú pod gesciou medzinárodných federácií a v nich v súčasnosti platí zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov pod vlajkou svojich krajín.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka.
