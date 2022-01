Haraus získal na MS už tretiu medailu. Farkašovej hrozí predčasný koniec

Rovnakým spôsobom ukončil svoju snahu Jakub Krako s navádzačom Braňom Brozmanom. Pred popoludňajším slalomom im patrila priebežná piata priečka, no po chybe v spodnej polovici trate skončili.

Po úvodnom super-G bol štvrtý, no v slalome sa posunul o miesto vyššie, keď Rakúšan Aigner dostal špicara a preteky nedokončil.

"Išiel som sem s tým, aby som podával čo najlepšie výkony. Absolvoval vyrovnané jazdy. Vedel som, že ak to dokážem aj dnes, mohlo by to vyjsť. Z medaily sa teším, v slalome sa mi išlo dobre, ale možno som mohol viac zariskovať. Mohli sme súperov potrápiť ešte viac," uviedol Haraus v tlačovej správe SPV.

Tridsaťpäťročný Haraus má na konte z MS už 15 medailí (1-5-9).

Petra Smaržová vypadla v dopoludňajšom super-G, Martin France obsadil 22. miesto, keď na víťazného Francúza Baucheta stratil viac než 16 sekúnd.