Skvelá Farkašová sa stala majsterkou sveta, Haraus pridal bronz.

"Aj dnes sa mi išlo dobre, aj keď trať bola dosť hrboľatá. Musela som si dávať pozor, aby ma to nerozhádzalo, aby sme to ustáli. Tešíme sa, znovu to vyšlo," zhodnotila preteky Farkašová. Jej navádzač Michal Červeň dvíhal ruky nad hlavu už krátko po tom, čo preťal cieľovú líniu.

"Cítil som, že to bolo rýchle a tušil, že na takej ťažkej a ľadovej trati budú mať súperky čo robiť, aby nás predstihli," vravel Červeň. Farkašovú čakajú v Nórsku ešte štyri štarty – v pondelok sa predstaví v superkombinácii, potom ju ešte čaká obrovský slalom, slalom a na záver novinka – paralelný slalom.

Veľkou bitkou bol superobrovský slalom mužov. Francúz Deleplace napokon triumfoval o 26 stotín pred Rakúšanom Aignerom, bronz si uchmatol Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom (+3,07 s).

"Aj pre Harausa to po striebre zo zjazdu bola už druhá medaila na prebiehajúcich MS v Nórsku. Celkovo tretia z tejto disciplíny na svetových šampionátoch, pričom všetky tri majú bronzový lesk," pripomenula tlačová správa SPV.