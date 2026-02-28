K bojkotu otváracieho ceremoniálu zimnej paralympiády sa pridalo aj Chorvátsko

Dôvodom je štart ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami.

Chorvátska vláda rozhodla o neúčasti svojich reprezentantov na otváracom ceremoniáli XIV. zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorý sa uskutoční v piatok 6. marca.

Chorvátsko je tak ďalšou krajinou, ktorá zareagovala na výzvu Ukrajinského paralympijského výboru na bojkot v reakcii na rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru (IPC).

IPC pred niekoľkými dňami umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami. Celkovo ide o šiestich Rusov a štyroch Bielorusov, IPC uviedol, že títo športovci budú „posudzovaní ako športovci z ktorejkoľvek inej krajiny“.

Viacero krajín už deklarovalo bojkot otváracieho ceremoniálu, okrem Ukrajiny sa pridali aj Poľsko, Estónsko či Česko.

Slovensko v piatok rozhodlo o svojej účasti na ceremoniáli, vlajkonosičom slovenskej výpravy vo Verone bude paraalpský lyžiar Miroslav Haraus. Informovala chorvátska agentúra Hina.

